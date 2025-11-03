Sụp ổ gà trên Quốc lộ 62, hai cô gái trẻ thoát chết dưới bánh xe container 03/11/2025 20:50

(PLO)- Vụ tai nạn do sụp ổ gà trên Quốc lộ 62 khiến hai cô gái trẻ ngã trước xe container, may mắn thoát chết trong gang tấc.

Tối 3-11, Đội CSGT số 3 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến hai cô gái bị thương khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 62.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, hai cô gái trẻ điều khiển xe máy 50AC-331… lưu thông hướng từ Mộc Hóa về Tân An. Khi đến Km 35, đoạn qua xã Thạnh Hóa (Tây Ninh), xe máy bị sụp ổ gà trên đường, khiến cả hai ngã nhào ra mặt đường nhựa.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai cô gái trẻ gặp tai nạn. Ảnh: HD

Đúng lúc đó, một xe container chạy cùng chiều từ phía sau trờ tới. Bất ngờ trước tình huống, tài xế kịp thời phanh gấp, song bánh sau vẫn cán trúng tay một cô gái. Người còn lại cũng bị thương do va chạm mạnh. Chiếc xe máy hư hỏng nặng, nhiều bộ phận bị vỡ nát.

Người dân gần đó lập tức lao ra ứng cứu, đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Hai người gặp nạn trong đó một người ở TP.HCM, người còn lại ở Đồng Tháp. Vụ tai nạn khiến giao thông trên Quốc lộ 62 ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ liền.

Nhận tin báo, Đội CSGT số 3 nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Một cán bộ Đội CSGT số 3 cho biết tuyến Quốc lộ 62 hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Những ngày qua, thời tiết mưa nhiều càng khiến mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

“Người dân cần hết sức cẩn thận khi di chuyển, đặc biệt vào ban đêm và sau mưa lớn” - vị cán bộ khuyến cáo.