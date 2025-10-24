SWIC: Ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, vận hành nhà máy nước 24/10/2025 11:39

(PLO)- Mới đây, Công ty CP Đầu tư Và Kinh doanh Nước sạch Sài Gòn vừa tổ chức Hội thảo chuyên đề “Ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, vận hành Nhà máy nước”. Hội thảo nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, chuyên gia và các doanh nghiệp trong ngành cấp nước.

Nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập, Công ty CP Đầu tư Và Kinh doanh Nước sạch Sài Gòn – SWIC đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, vận hành nhà máy nước”.

Đại diện lãnh đạo SAWACO, ông Nguyễn Văn Đắng – Phó Tổng Giám đốc, Ông Lý Bửu Nghĩa – Phó Tổng Giám Đốc, Ông Lâm Tứ Duy – Hội đồng thành viên, tham dự hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO), lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật các nhà máy nước, các phòng, ban thuộc SAWACO, các đơn vị cấp nước ở miền nam, các trường đại học và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Đức Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nước sạch Sài Gòn nhấn mạnh: Hội thảo là dịp để các đơn vị trong ngành chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật xu hướng công nghệ mới và cùng nhau hướng tới mục tiêu chuyển đổi số, tự động hóa toàn diện trong quản lý – vận hành Nhà máy nước.

Ông Vũ Đức Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị SWIC phát biểu.

Hội thảo không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là dấu ấn quan trọng trong hành trình 15 năm hình thành và phát triển của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nước sạch Sài Gòn. Đồng thời thông qua hội thảo cũng thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng các đối tác, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và góp phần phát triển bền vững ngành nước Việt Nam.

Các tham luận tại hội thảo tập trung vào những chủ đề có tính ứng dụng cao, áp dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại, gắn liền với hoạt động sản xuất – vận hành tại các nhà máy nước. Bao gồm: Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát vận hành trạm cấp nước sử dụng mã nguồn mở. Có thể ứng dụng quan trắc nguồn nước sông để đưa ra các cảnh báo sớm về xâm nhập mặn, sự cố tràn dầu, phân tích chất lượng nguồn nước, mức nước… để tối ưu hóa vận hành nhà máy nước.

Bên cạnh đó là ứng dụng hệ thống châm Clo áp suất âm trong nhà máy nước: phân tích, so sánh hiệu quả kinh tế kỹ thuật của hệ thống châm Clo áp suất âm (công nghệ hiện đại) với hệ thống châm Clo áp suất dương (công nghệ truyền thống) để áp dụng cho các nhà máy nước hiện nay.

Các vấn đề về chuyển đổi số cơ sở hạ tầng nhà máy nước kết hợp GIS và BIM đã được trình bày tại hội thảo. Đồng thời, việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, vận hành nhà máy nước cũng là chủ đề nhận được sự quan tâm. Hệ thống tự động hóa trong nhà máy nước kết hợp các ưu điểm của kiến trúc 5 tầng (5-layer architecture) của mô hình kim tự tháp tự động hóa;Ứng dụng Digital Twin, AI/ML trong tối ưu hóa điều khiển bơm và châm hóa chất, quản lý tài sản, bảo trì thiết bị, tạo báo cáo thông minh; ứng dụng camera AI cho trạm bơm không người trực.