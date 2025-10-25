Tai nạn do lấn làn trên Quốc lộ 20 khiến 3 người bị thương 25/10/2025 18:46

(PLO)- Ô tô con chạy lấn làn xe tải gây ra vụ tai nạn trên Quốc lộ 20 (tỉnh Lâm Đồng) khiến 3 người bị thương.

Chiều 25-10, Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe tải xảy ra trên Quốc lộ 20 khiến 3 người bị thương.

Vụ va chạm mạnh trên QL20, Lâm Đồng khiến xe con biến dạng phần đầu, hư hỏng nhiều bộ phận.

Vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ 50 phút chiều cùng ngày trên Quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm trên, xe tải biển số tỉnh Lâm Đồng 49C-338.18 chạy từ hướng Đà Lạt về TP.HCM thì bất ngờ tông vào xe ô tô biển số 49A-567.33 chạy ngược chiều.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe ô tô đã lấn sang phần đường của xe tải.

Xe tải lật nghiêng sau cú va chạm mạnh.

Cú va chạm mạnh khiến đầu ô tô con dập nát, biến dạng, trong khi xe tải bị lật nghiêng, hư hỏng nặng.

Ba người gồm hai người trên xe con và tài xế xe tải bị thương nhẹ, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Giao thông Quốc lộ 20 ách tắc cục bộ trong thời gian ngắn.

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.