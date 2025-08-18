Tai nạn ô tô 7 chỗ ngồi và xe khách ở hầm Đèo Ngang làm 2 người tử vong 18/08/2025 08:44

(PLO)- Khi xe khách vào hầm Đèo Ngang thì va chạm với xe 7 chỗ ngồi làm 2 người tử vong.

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 23 giờ 50 phút đêm 17-8, tại hầm đường bộ Đèo Ngang nối quốc lộ 1A tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Quảng Trị giữa xe ô tô 7 chỗ ngồi và xe khách giường nằm làm 2 người tử vong, hầm Đèo Ngang bị ách tắc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV.

Vào thời điểm nêu trên, xe khách giường nằm mang 38B- 015.xx chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Hà Nội - TP.HCM, tới hầm Đèo Ngang thì va chạm với ô tô bảy chỗ 73A - 228.xx. Cú tông mạnh khiến hai người ngồi trên xe bảy chỗ tử vong. Tại hiện trường cho thấy xe hơi và xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu xe.

Vụ tai nạn làm ách tắc giao thông tại hầm Đèo Ngang. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, hỗ trợ hành khách, nhà xe, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông.

Đến rạng sáng nay, giao thông trong hầm Đèo Ngang đã thông suốt. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.