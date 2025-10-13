Tài xế ô tô bán tải liên quan vụ va chạm làm 1 học sinh bị thương đã ra trình diện 13/10/2025 11:34

(PLO)- Tài xế ô tô bán tải đã ra trình diện, khai nhận có liên quan vụ tai nạn khiến một học sinh ở Đắk Lắk bị thương nặng.

Ngày 13-10, Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk), cho biết tài xế ô tô bán tải liên quan vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh bị thương vào ngày 7-10 đã ra trình diện.

Em T bị thương nặng sau tại nạn. Ảnh: N.D

Trước đó, vào ngày 7-10, người dân phát hiện em TVT (học sinh lớp 11) bị tai nạn, bất tỉnh ở ngã tư đường Lê Hữu Trác - Lý Tự Trọng, thuộc địa bàn xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Thời điểm xảy ra tai nạn vắng người qua lại, phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường.

Sau khi nhận tin báo, Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Cư M'gar đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an xã Quảng Phú vận động, truy tìm người liên quan.

Đến ngày 11-10, ông HKH (43 tuổi, ngụ xã Quảng Phú) đã đến trình diện, khai nhận có liên quan vụ tai nạn khiến em TVT bị thương.

Hiện Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Cư M'gar đã tạm giữ phương tiện, lập hồ sơ để xử lý.

Như PLO đã thông tin, khoảng 18 giờ ngày 7-10, em TVT (học sinh lớp 11, Trường THPT Cư M'gar) trên đường đi học về thì bị tai nạn, bất tỉnh tại ngã tư đường Lý Tự Trọng - Lê Hữu Trác, nghi có va chạm với một ô tô bán tải. Tuy nhiên, ô tô bán tải đã rời khỏi hiện trường, không ai nhìn thấy biển số.

Em T sau đó được người dân phát hiện, đưa đến Trung tâm Y tế Cư M'gar cấp cứu. Do bị thương nặng nên sau đó em đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), điều trị.