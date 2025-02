Tài xế tông vào đuôi xe máy khiến nữ sinh lớp 12 tử vong 18/02/2025 19:15

(PLO)- Công an khởi tố tài xế điều khiển xe tải va chạm vào phía sau 2 xe máy khiến một nữ sinh lớp 12 tử vong và một người khác bị thương nặng.

Chiều tối 18-2, Cơ quan CSĐT công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Viết Duy (21 tuổi, ngụ xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Duy là tài xế xe tải gây tai nạn với hai xe máy, trong đó làm một nữ sinh lớp 12 tử vong trên đường đi học, một người khác bị thương nặng.

Công an bắt tạm giam tài xế điều khiển xe gây ra vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 tử vong và một người khác bị thương nặng. Ảnh: MK

Sáng cùng ngày, Duy điều khiển xe ô tô tải, biển số 72C-215.81 lưu thông trên Quốc lộ 51, theo hướng từ tỉnh Đồng Nai về Bà Rịa – Vũng Tàu.

Khi đi đến khu vực trước cổng UBND phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ thì xe tải do Duy điều khiển tông vào phía sau xe máy do em học sinh T.T.T.Tr (sinh năm 2007, quê tỉnh Kiên Giang, ngụ thị xã Phú Mỹ) đang trên đường đi học và mô tô do anh Trần Viết Q (quê tỉnh Gia Lai) chạy phía trước.

Vụ tai nạn làm em Tr. tử vong, anh Q bị thương nặng được đưa đến Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ để cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo Cơ quan CSĐT công an thị xã Phú Mỹ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, VKSND thị xã Phú Mỹ, phòng Cảnh sát Giao thông công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.