Tạm giam kẻ dọa tung video 'nóng' của cô gái, cưỡng đoạt 12 triệu 09/02/2025 19:21

Chiều 9-2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Hùng (25 tuổi, trú thôn Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Trần Văn Hùng.

Trước đó, tối 3-2, Hùng bị tổ công tác Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với Công an xã Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh) bắt quả tang khi đang cưỡng đoạt tài sản 7 triệu đồng của chị THLN (trú huyện Kỳ Anh).

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 12-2024, thông qua mạng xã hội, Hùng đã phát hiện và lưu trữ một đoạn video ghi lại hình ảnh nhạy cảm của chị N nên đã đe dọa, tống tiền.

Sau khi bị bắt giữ, Hùng khai nhận, ngoài 7 triệu đồng tiền mặt khi bị bắt quả tang, trước đó chị N đã chuyển vào tài khoản của Hùng số tiền 5 triệu đồng.