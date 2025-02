Tát, kéo lê người tình trên đường nhựa dẫn đến tử vong trong đêm giao thừa 08/02/2025 11:42

Sáng 8-2, tin từ VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đã ra phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Mai Văn Thành (44 tuổi, ngụ thôn Thượng Hà, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích.

Mai Văn Thành cầm chân chị Hòa kéo lê trên mặt đường bê tông dẫn đến chị H tổn thương đốt sống cổ

Thời gian qua, Thành sống chung với chị NTH (44 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) nhưng không đăng ký kết hôn.

Khoảng 23 giờ 30 phút đêm 28-1 (đêm giao thừa), Thành về nhà thì thấy chị H để rượu cúng Tết ở bờ rào đã lên tiếng quát nạt. Hai bên mâu thuẫn, Thành đã tát chị H. Do lo sợ nên chị H bỏ chạy, bị ngã xuống đường.

Lúc này, Thành nắm chân chị Hòa kéo lê trên mặt đường bê tông dẫn đến chị H tổn thương đốt sống cổ số 1 và số 2, làm động mạch đốt sống bị đứt, tụ máu não. Đến sáng mùng 1 Tết Ất Tỵ, chị H xuất hiện đau đầu, nôn mửa rồi tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt giữ Thành.