Tạm giữ hình sự tài xế xe Lexus hành hung nam shipper 11/02/2025 22:02

(PLO)- Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với tài xế xe Lexus hành hung nam shipper.

Tối ngày 11-2, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Tống Anh Tuấn ((43 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích.

Tống Anh Tuấn là tài xế xe Lexus hành hung nam shipper hôm 10-2.

Trước đó, Công an quận Tây Hồ nhận đơn trình báo của anh LX H (31 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) về việc anh này bị một người đàn ông lái xe ô tô 5 chỗ nhãn hiệu Lexus dùng chân, tay, mũ bảo hiểm đánh gây thương tích tại trước cửa nhà số 41B ngách 50/310 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, sự việc xảy ra vào trưa ngày 10-2.

Tống Anh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh CA

Ngay sau khi tiếp nhận, cơ quan CSĐT quận Tây Hồ đã nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ xác định người lái xe đánh anh LXH nêu trên là Tống Anh Tuấn. Theo cơ quan công an, 14 giờ ngày 11-2, tài xế xe Lexus đã đến trụ sở Công an quận Tây Hồ đầu thú.

Thời điểm xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ clip

Công an cũng cho hay, nguyên nhân chỉ vì xuất phát từ va chạm giao thông nhỏ nhưng đã phát sinh mâu thuẫn và dẫn đến việc Tống Anh Tuấn đánh anh H bằng chân, tay, mũ bảo hiểm gây thương tích.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật.