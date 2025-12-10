TAND hai cấp Đà Nẵng: Giải quyết án theo phương châm 'vừa chạy vừa xếp hàng' 10/12/2025 14:38

(PLO)- Theo TAND TP Đà Nẵng, trong năm 2025, đơn vị này tăng cường đưa ra xét xử, giải quyết án theo đúng phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng”.

Tại kỳ họp cuối năm HĐND TP Đà Nẵng đang diễn ra, TAND TP Đà Nẵng có báo cáo về kết quả công tác năm 2025 của TAND hai cấp TP.

Theo TAND TP Đà Nẵng, năm 2025, mặc dù khối lượng công việc lớn, TAND hai cấp TP đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả cùng lúc nhiều nhiệm vụ.

Cụ thể là vừa sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; vừa tăng cường đưa ra xét xử, giải quyết án theo đúng phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng”.

Ông Nguyễn Chí Công, Chánh án TAND TP Đà Nẵng trình bày báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: PV

100% đơn vị vượt chỉ tiêu Quốc hội giao từ 10 – 20%. Các loại vụ án, vụ việc được đưa ra xét xử, giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật. Công tác hòa giải, đối thoại tiếp tục được chú trọng thực hiện.

Tuy vậy, tiến độ giải quyết một số vụ án dân sự, kinh doanh thương mại còn chậm, nhất là các vụ án có yếu tố nước ngoài. Án hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan tuy thấp hơn nhiều so với quy định nhưng vẫn còn, tập trung ở lĩnh vực án dân sự, hành chính.

Về chính quyền địa phương hai cấp, báo cáo nêu rõ, về cơ bản, chính quyền phường, xã đã phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Tuy nhiên việc phối hợp vẫn còn khó khăn, như trong công tác thẩm định, định giá tài sản trong tố tụng dân sự. Hay việc cung cấp hồ sơ tài liệu, chứng cứ, thông tin cho tòa án trong các vụ việc tranh chấp liên quan đến đất đai còn chậm. Việc tham gia các vụ án hành chính theo yêu cầu của tòa án còn hạn chế.

Nguyên nhân của các hạn chế, theo TAND TP Đà Nẵng là số lượng vụ việc của TAND hai cấp tiếp tục tăng với tính chất ngày càng đa dạng, phức tạp và phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, chủ trương lớn cùng lúc. Số lượng biên chế cán bộ chưa đủ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dẫn đến áp lực, khó khăn rất lớn với tòa án.

Hoạt động chính quyền phường, xã trong thời gian đầu thực hiện chính quyền hai cấp còn chưa trơn tru, cán bộ công chức chưa thạo việc. Có tình trạng người có thẩm quyền như trưởng phòng, chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã ngại xác nhận các kết quả xác minh, thẩm định, định giá… trong tố tụng dân sự.

TAND TP Đà Nẵng kiến nghị HĐND, UBND TP quan tâm hỗ trợ cho cán bộ công chức, người lao động TAND hai cấp TP, nhất là những cán bộ phải làm xa gia đình.

Đồng thời kiến nghị tăng mức hỗ trợ kinh phí cho TAND TP để tạo điều kiện cho TAND hai cấp hoạt động và hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà TP giao.