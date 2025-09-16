Tặng người dân vé đêm nhạc đặc biệt có Noo Phước Thịnh, Bùi Công Nam, RHYDER biểu diễn 16/09/2025 16:20

(PLO)- Noo Phước Thịnh, Bùi Công Nam, RHYDER và dàn sao sẽ biểu diễn tại chương trình V Fest-Vietnam Today. Vé xem chương trình được gửi tặng tới người dân.

Sau hai đại nhạc hội V Concert - Rạng rỡ Việt Nam và V Fest - Thanh xuân rực rỡ diễn ra trước dịp 2-9, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục sản xuất một đêm nhạc đặc biệt V Fest-Vietnam Today vào tối 20-9. Địa điểm tổ chức chương trình lần này vẫn là Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Thông tin đến báo chí ngày 16-9, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết vé xem chương trình được gửi tặng tới đông đảo tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các đơn vị đã có nhiều đóng góp tích cực vào thành công của chuỗi sự kiện A80.

Trong đó, 5.000 vé được dành tặng khán giả thông qua hình thức đăng ký trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình “V Fest-Vietnam Today”.

Đại nhạc hội hứa hẹn trở thành nơi hội tụ của âm nhạc, cảm xúc, ánh sáng và công nghệ, quy tụ dàn nghệ sĩ được khán giả yêu mến ở đa dạng dòng nhạc: Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Phương Ly, Hương Tràm, Vũ., RHYDER, Han Sara, Vinh Khuất…

Mỗi nghệ sĩ sẽ trình diễn những tiết mục đẳng cấp cùng những màn kết hợp độc đáo lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu V Fest-Vietnam Today. Theo tiết lộ của Ban tổ chức, sẽ có hơn 30 ca khúc đặc sắc được lựa chọn để gửi tặng khán giả.

Đặc biệt, ban nhạc MAYDAYs cùng ca sỹ trẻ Nguyễn Hùng sẽ mang đến chương trình những ca khúc đình đám gần đây như Phép màu, Còn gì đẹp hơn.

Âm nhạc tại V Fest-Vietnam Today không chỉ mang tới những phút giây giải trí mà còn là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Các tác phẩm nghệ thuật được dàn dựng công phu, khẳng định bản sắc văn hoá Việt Nam trong dòng chảy đương đại, đồng thời gắn kết nhiều thế hệ nghệ sĩ bằng tình yêu chung với âm nhạc và quê hương.

Song song với hoạt động nghệ thuật, V Fest-Vietnam Today tiếp tục đồng hành cùng dự án thiện nguyện Thư viện Niềm vui, tạo không gian tiếp cận tri thức cho hàng chục nghìn học sinh nghèo trên cả nước.

Trước đó, dự án đã nhận được hơn 4 tỉ đồng đóng góp cùng hơn 20.000 cuốn sách và sự đồng hành trực tiếp của các nghệ sĩ tham gia hai nhạc hội do VTV tổ chức trước đó là V Fest - Thanh xuân rực rỡ và V Concert - Rạng rỡ Việt Nam.

V Fest - Vietnam Today sẽ được VTV phát sóng vào lúc 20 giờ 00 ngày 27-9 và 21 giờ 30 ngày 28-9 trên kênh VTV3 cùng nhiều kênh truyền hình khác, đồng thời lan tỏa rộng rãi trên toàn bộ hệ sinh thái số – nơi VTV hiện thu hút hơn 5 tỷ lượt xem mỗi tháng.

Trước đó, V Concert đã thu hút khoảng 25.000 khán giả, được xem là một trong những concert quốc gia thành công nhất trong dịp Đại lễ 2-9 vừa qua với sân khấu đầu tư hoành tráng, công nghệ hiện đại và sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hàng đầu như: Hà Anh Tuấn, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy, Trúc Nhân...

Còn V Fest mang đến một không khí sôi động, trẻ trung với chủ đề về năng lượng và nhiệt huyết tuổi trẻ, trở thành một "đại tiệc" âm nhạc kéo dài hơn 5 tiếng, quy tụ những cái tên "hot" nhất showbiz Việt như: BinZ, Bích Phương, Isaac, Hieuthuhai, Môn...