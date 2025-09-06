Tây Ninh ký hợp tác, mở rộng chuỗi cung ứng hàng hóa xuyên biên giới 06/09/2025 17:25

Sáng 6-9, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp Bộ Công thương tổ chức hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu và thương mại điện tử năm 2025.

Sự kiện thu hút gần 600 đại biểu, gồm đại diện các cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn phân phối xuyên quốc gia và hơn 260 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu tại hội nghị. Ảnh:HD

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng, hội nghị lần này ghi nhận sự tham gia của 140 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều tập đoàn lớn như Central Retail, Aeon, Walmart, Amazon, Alibaba… cùng góp mặt, mở ra cơ hội hợp tác rộng mở cho doanh nghiệp địa phương. Bà Thắng nhấn mạnh, đây là diễn đàn quan trọng để các bên trao đổi về xu hướng thị trường, nhận diện cơ hội và thách thức trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng tại hội nghị chuỗi cung ứng hàng hóa. Ảnh: HD

Với vị trí chiến lược kết nối Campuchia và các nước Đông Nam Á, Tây Ninh sở hữu tiềm năng lớn khi kết hợp cùng hạ tầng ngày càng hoàn thiện, từ cảng quốc tế Long An đến các tuyến giao thông liên vùng. Lợi thế này tạo nền tảng phát triển các ngành xuất khẩu chủ lực như nông sản, thủy sản, dệt may, da giày và công nghiệp chế biến.

Theo kế hoạch, đến năm 2025, quy mô kinh tế Tây Ninh dự kiến đạt hơn 352.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng khoảng 9,3%, thuộc nhóm 10 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Hiện toàn tỉnh có trên 37.000 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn 912.000 tỷ đồng, cùng hơn 3.000 dự án trong nước và gần 1.900 dự án FDI.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khẳng định: “Chúng tôi cam kết tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi để doanh nghiệp an tâm phát triển lâu dài. Tất cả các doanh nghiệp đến và ở lại với Tây Ninh chắc chắn sẽ có đủ điều kiện để phát triển”.

Không chỉ tạo dựng hình ảnh cửa ngõ thương mại quốc tế, Tây Ninh còn chú trọng chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và mở rộng hợp tác công – tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Bộ Công thương khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong xúc tiến thương mại, phát triển logistics hiện đại và mở rộng thương mại điện tử xuyên biên giới.

Tây Ninh đã ký kết 8 biên bản ghi nhớ hợp tác quốc tế. Ảnh: HUỲNH DU



Dịp này, tỉnh Tây Ninh đã ký kết 8 biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác từ Hoa Kỳ, Thụy Điển, Latvia, Nhật Bản, Ấn Độ... Đặc biệt, việc ký kết với Cảng Portland (Hoa Kỳ) và Cảng Gothenburg (Thụy Điển) cho thấy quyết tâm mở rộng mạng lưới logistics quốc tế, tạo động lực để Tây Ninh vươn lên thành cực tăng trưởng mới của vùng và cả nước.