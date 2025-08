Thái Lan - Campuchia tranh cãi về hàng rào thép gai ở biên giới; Bangkok chuẩn bị hành động pháp lý với Phnom Penh 05/08/2025 20:29

Tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục có diễn biến mới trong chiều nay (5-8).

Hai bên tranh cãi về hàng rào dây thép gai ở biên giới

Tờ Phnom Penh Post dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia rằng tính đến 5 giờ 30 phút chiều 5-8 (giờ địa phương), hàng rào dây thép gai do lực lượng Thái Lan bố trí tại khu vực An Ses - nơi Phnom Penh tuyên bố chủ quyền - đã được tháo dỡ và các phương tiện cơ giới của phía Thái Lan cũng đã dừng hoạt động.

Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, việc tháo dỡ diễn ra sau khi đại diện hai bên Campuchia và Thái Lan đóng tại khu vực An Ses đã gặp gỡ và tiến hành trao đổi, đàm phán.

Hàng rào dây thép gai ở biên giới tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan bị tháo dỡ. Ảnh: THMEY THMEY

Cũng trong thông cáo này, Bộ Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh rằng khu vực An Ses nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Campuchia và đã được quân đội Campuchia kiểm soát toàn bộ kể từ sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan chính thức có hiệu lực.

Trong khi đó, Đại tá Richa Suksuwannanon - Phó phát ngôn viên Quân đội Hoàng gia Thái Lan nói rằng binh sĩ Campuchia đơn phương tháo dỡ hàng rào dây thép gai do phía Thái Lan đặt tại khu vực An Ses (Thái Lan gọi là Chong An Ma), theo tờ Khaosod.

Theo ông Richa, sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 chiều 5-8 khi binh sĩ Thái Lan phát hiện 5 binh sĩ Campuchia đang cắt hàng rào thép gai ở khu vực chợ Chong An Ma. Hàng rào gồm hai lớp dây thép gai được phía Thái Lan bố trí để đánh dấu ranh giới.

Ngay sau đó, lực lượng thuộc Đại đội Biên phòng 2310 của Thái Lan đã yêu cầu nhóm binh sĩ Campuchia dừng hành động và rời khỏi khu vực. Phía Campuchia đã tuân thủ và rút khỏi hiện trường.

Sau đó, lực lượng Đại đội 2310 đã tái triển khai hàng rào dây thép gai về trạng thái ban đầu.

“Các binh sĩ Campuchia đã rút lui, trong khi lực lượng Thái Lan vẫn tiếp tục đóng quân tại căn cứ tiền phương. Tình hình chung hiện đã ổn định trở lại” - ông Richa nói.

Thái Lan muốn kiện Campuchia vì xung đột biên giới

Ngày 5-8, Quyền Thủ tướng Thái Lan - ông Phumtham Wechayachai chỉ đạo nội các thực hiện ngay lập tức các biện pháp pháp lý chống lại Campuchia với cáo buộc "gây hấn quân sự" khiến nhiều dân thường, binh sĩ và cán bộ nhà nước của Thái Lan thiệt mạng cùng các thiệt hại về tài sản, theo tờ Nation.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan - ông Jirayu Huangsap cho biết nội các đã giao cho các cơ quan liên quan tiến hành cả biện pháp pháp lý dân sự và hình sự, ở cả trong nước lẫn quốc tế.

Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan (NSC) được chỉ định làm cơ quan đầu mối điều phối các cuộc họp với các bên bị ảnh hưởng, nhằm đưa những người vi phạm ra trước công lý và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Campuchia chưa bình luận về thông tin trên.

Cũng theo ông Jirayu, dù căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia đã lắng xuống, Thái Lan vẫn còn nhiều nhiệm vụ trong nước cần được xử lý, bao gồm: rà phá bom mìn; xử lý các hoạt động bất thường và trái phép của máy bay không người lái, ngăn chặn tình trạng lan truyền tin giả,...

Nội các Thái Lan ngày 5-8 cũng thông qua quyết định chi trả 10 triệu baht (hơn 8 tỉ đồng) cho mỗi binh sĩ và cảnh sát hy sinh trong các cuộc đụng độ tại biên giới Thái Lan - Campuchia, và 8 triệu baht (khoảng 6,5 tỉ đồng) cho mỗi dân thường thiệt mạng.

Tính đến ngày 31-7, Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan báo cáo có 15 binh sĩ và 17 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ xung đột tại khu vực biên giới.

Thái Lan phản hồi yêu cầu của Campuchia về trả tự do cho binh sĩ

Ngày 5-8, người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan - Thiếu tướng Winthai Suvaree nói rằng việc hồi hương các binh sĩ Campuchia bị Thái Lan tạm giam đang được xử lý thông qua các kênh pháp lý quốc tế thích hợp.

Người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan - Thiếu tướng Winthai Suvaree. Ảnh: NATION

Ông Winthai khẳng định Thái Lan có cơ sở pháp lý rõ ràng để tạm giữ 18 binh sĩ Campuchia mà Bangkok bắt hôm 29-7, dựa trên luật pháp quốc tế và Công ước Geneva.

Người phát ngôn nói rằng Thái Lan đã đối xử với các binh sĩ này hết sức nhân đạo.

Liên quan việc Campuchia đã gửi đơn khiếu nại lên Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR), ông Winthai đặt vấn đề vì sao Campuchia không thể hiện sự cảm kích đối với hành động của Thái Lan trong việc trao trả thi thể 18 binh sĩ và hồi hương hai tù binh Campuchia.

Ông Winthai nhấn mạnh Thái Lan đã trao trả binh sĩ Campuchia một cách trang trọng và nhân đạo, phù hợp với các nguyên tắc tôn trọng con người.

Campuchia chưa bình luận về phát ngôn của ông Winthai.