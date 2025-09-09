Thanh niên nguy kịch vì bị người không bình thường dùng đá tấn công vào đầu 09/09/2025 09:57

(PLO)- Một thanh niên ở Đắk Lắk bị người thần kinh không bình thường dùng đá tấn công vào đầu, dẫn đến chấn thương não, nguy kịch.

Ngày 9-9, một lãnh đạo UBND xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ một thanh niên bị người thần kinh không bình thường dùng đá tấn công vào vùng đầu, bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ông T, nghi phạm dùng đá tấn công vùng đầu khiến anh S bị thương. Ảnh: H.S

“Tôi vừa nghe anh em công an báo cáo nóng. Nghi phạm là người thần kinh không bình thường. Hiện công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc”, lãnh đạo xã này nói.

Nạn nhân được xác định là anh LHS (26 tuổi, ngụ xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk). Nghi phạm là ông TVT (47 tuổi), một người thần kinh không bình thường, ngụ cùng địa phương.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 8-9, anh S đi về nhà tại thôn 16, xã Ea Nuôl. Khi đến gần nhà, anh S bị ông T dùng đá tấn công, gục xuống bất tỉnh. Nghe tiếng kêu cứu của anh S, những người dân xung quanh đã lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Theo một người dân địa phương, ông T thần kinh không bình thường. Hằng ngày, ông này đi lang thang lượm ve chai.

Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Công an xã Ea Nuôl điều tra, làm rõ vụ việc.