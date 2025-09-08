An ninh trật tự

Xe máy tông nhau trên quốc lộ 25, hai người tử vong

(PLO)- Vụ va chạm giữa hai xe máy trên quốc lộ 25 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk khiến hai người tử vong.
Ngày 8-9, một lãnh đạo UBND xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk cho hay cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn trên quốc lộ 25 đoạn qua địa phương này, làm hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, tối 7-9, anh DVT (24 tuổi, ngụ xã Phú Hòa 1) điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 25.

Quốc lộ 25.jpg
Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: N.D

Khi đến đoạn qua thôn Định Thọ 1, xã Phú Hòa 1, xe của anh T va chạm với xe máy do ông HVM (43 tuổi, ngụ xã Phú Hòa 1) điều khiển, chạy từ đường nhánh ra quốc lộ 25.

Vụ tai nạn làm anh T tử vong tại chỗ, ông M bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

TIẾN THOẠI
