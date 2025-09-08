Thiếu tá Công an hy sinh đã bỏ lại con thơ và vợ đang mang thai 08/09/2025 15:55

(PLO)- Thiếu tá NĐC, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk vừa hy sinh đã bỏ lại con thơ 3 tuổi và người vợ đang mang thai.

Ngày 8-9, một lãnh đạo UBND xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, cho biết Thiếu tá NĐC, Công an xã Xuân Lộc, người vừa hy sinh khi truy bắt nghi phạm đã bỏ lại con thơ và người vợ đang mang thai.

Khu vực Thiếu tá C hy sinh. Ảnh: N.H

“Con đầu của Thiếu tá C mới 3 tuổi. Hiện người vợ đang mang thai con thứ hai”, lãnh đạo này nói.

Vẫn theo lãnh đạo UBND xã Xuân Lộc, nghi phạm liên quan vụ việc là Nguyễn Văn Ty có nhiều tiền án, tiền sự. Công an đã bắt được nghi phạm để xử lý theo quy định.

Như PLO đã thông tin, sáng 8-9, Thiếu tá NĐC được phân công cùng tổ công tác của Công an xã Xuân Lộc điều tra vụ việc gây thương tích, liên quan nghi phạm Nguyễn Văn Ty (29 tuổi, ngụ xã Xuân Lộc).

Khi phát hiện lực lượng công an đến gần nhà, Ty bỏ chạy. Tổ công tác của Công an xã Xuân Lộc đã tiến hành truy đuổi đến khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc thì mất dấu nghi phạm này.

Sau đó, tổ công tác chia ra các hướng để truy tìm Ty. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, một cán bộ cảnh sát khu vực phát hiện Thiếu tá C đã bị nghi phạm đâm nhiều nhát vào người dẫn đến hy sinh.