Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều vi phạm tại khu đô thị cù lao Tân Vạn ở Đồng Nai 22/11/2025 16:24

(PLO)- Khu đô thị cù lao Tân Vạn ở Đồng Nai có một số vi phạm như: Góp vốn, thoái vốn, chuyển nhượng dự án, chấp nhận chủ trương đầu tư... không đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản về việc khắc phục xử lý những tồn tại, khuyết điểm, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến những thiếu sót, vi phạm tại dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn (phường Biên Hoà) mà kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Chuyển nhượng dự án, thoái vốn không đúng quy định

Năm 2008, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án này như án Dự án khu dân cư dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn (thuộc phường Tân Vạn, TP Biên Hòa - nay là phường Biên Hòa) với hơn 48ha do đơn vị thành viên một tổng công ty làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.082 tỉ đồng, phục vụ khoảng 18.000 cư dân, hướng đến hình thành một khu đô thị dịch vụ du lịch ven sông hiện đại. Dự án nằm trọn trên Cù lao Tân Vạn, được bao bọc bởi hệ thống sông, rạch, có hai phía giáp sông Đồng Nai.

Dự án khu dân cư dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn. Ảnh: VH.

Trong các năm 2013, 2014, UBND tỉnh Đồng Nai và các đơn vị tham mưu đã điều chỉnh chức năng khu du lịch sang khu nhà ở dự án không đúng quy định. Đồng thời, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 không bố trí quỹ đất nhà ở xã hội, phê duyệt điều chỉnh với diện tích đất ở vượt quy định, quy chuẩn xây dựng.

Năm 2016, dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với mục tiêu phát triển dự án ban đầu là nhằm hình thành khu nhà ở cao cấp cho thuê, khu sân golf, dịch vụ giải trí, du lịch không đúng quy định pháp luật có nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước.

Sở TN&MT (cũ) xây dựng phương án giá đất cụ thể không đúng quy định, Sở Tài chính tham mưu phê duyệt giá đất không đúng quy định có nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước. Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch xây dựng không đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Tỉnh uỷ Đồng Nai (cũ) tham mưu ban hành quy chế tài chính không đúng quy định của Chính phủ, không kiểm tra giám sát đánh giá tình hình kinh doanh của công ty để phát hiện sai phạm.

Ngoài ra, theo văn bản của UBND tỉnh Đồng Nai, tại kết luận Thanh tra Chính phủ xác định, giai đoạn năm 2009, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty có các vi phạm góp vốn, chuyển nhượng dự án không thẩm định giá, chuyển nhượng dự án trái pháp luật có nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước, không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng.

Tổng công ty không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, vi phạm về việc chuyển nhượng dự án, thoái vốn không đúng quy định, công ty không thực hiện bố trí 20% quỹ đất.

Người đại diện phần vốn của nhà nước tại Tổng công ty (giai đoạn 2024 – 2025) đã thực hiện việc thoái vốn tại công ty mà không thẩm định giá, tự xác định giá cổ phần không báo cáo cấp có thẩm quyền có nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước.

Phát hiện có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển cơ quan điều tra

Từ những thiết sót, vi phạm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao các Sở, ban ngành, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch khắc phục, đồng thời chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với tập thể, đơn vị, cá nhân liên quan theo đúng quy định.

Sau khi công ty bán cổ phần thì dự án đổi tên thành Đảo Kim Quy. Ảnh: VH.

Trong quá trình thực hiện xử lý khắc phục nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì báo cáo tỉnh để chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân thuộc Tỉnh uỷ quản lý có thiếu sót, vi phạm tại dự án.

Chỉ đạo rà soát xử lý Tổng công ty vi phạm quy định của pháp luật trong việc chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuê (trả tiền thuê đất hàng năm) và quyền phát triển dự án.

Kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy xử lý vi phạm trong việc xác định giá khởi điểm khi thoái vốn nhà nước tại công ty vào năm 2025.