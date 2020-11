Ai đá, ai buông vòng cuối V-League?

Ai vô địch V-League 2020 cũng xứng đáng HLV Vũ Tiến Thành khẳng định Viettel hay Hà Nội lên ngôi mùa này đều không có gì bàn cãi do mỗi CLB sở hữu một cái hay riêng. Ông Thành cũng tự tin Sài Gòn FC có bản sắc và chưa thua trên sân nhà nên rất muốn đánh bại Viettel. Tương tự, HLV Chu Đình Nghiêm của đội Hà Nội luôn tin tưởng Sài Gòn chơi sòng phẳng để giữ gìn hình ảnh đẹp. Đang ở thế bất lợi do kém Viettel 2 điểm nhưng đội Hà Nội vẫn có cửa rộng đăng quang nếu thắng Than Quảng Ninh nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+17 so với +12), cùng lúc Viettel không thắng ở sân Thống Nhất.