Bóng đá Việt Nam trở lại vừa sốt vừa run

Nam Định loại HA Gia Lai trên sân Thiên Trường HA Gia Lai có đến bảy cầu thủ từng ăn cơm đội tuyển quốc gia cùng hai ngoại binh gặp cú sốc thua 0-2 trước chủ nhà Nam Định sung sức và hưng phấn hơn. Ông thầy Hàn Lee Tae-hoon có thể bao biện do mặt sân Thiên Trường xấu và thời tiết nóng ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu của học trò nhưng không thể phủ nhận lối chơi của họ chưa gắn kết. HA Gia Lai bị loại khỏi Cúp Quốc gia là lời cảnh tỉnh cho họ nhằm trở lại với sự kỳ vọng của bản thân và tham vọng của một CLB có nhiều tuyển thủ quốc gia muốn bay cao ở V-League. • Kết quả các trận ngày 23 và 24-5 An Giang - Long An: 2-2 (đá luân lưu, An Giang thắng 6-5). Huế - SHB Đà Nẵng: 0-1. SL Nghệ An - Bình Định: 1-0. BR-Vũng Tàu - Sài Gòn: 2-1. • Các trận đấu còn lại ngày 25-5 Đồng Tháp - Hải Phòng, Phố Hiến - Thanh Hóa, Sanna Khánh Hòa - Viettel, Bình Phước - Đắk Lắk, Hà Tĩnh - Tây Ninh.