HLV Phan Thanh Hùng: Kẻ thất nghiệp kỳ lạ

Có thể nói rằng thời điểm này ông là “HLV thất nghiệp hạng sang”.



Phút hiếm hoi của HLV Phan Thanh Hùng bên người thân, gia đình.

Than Quảng Ninh đã bắt đầu tái cơ cấu và mời ông tiếp tục làm thêm một năm nữa cho hết bản hợp đồng nhưng ông kiên quyết ra đi. Việc từ chối của ông còn vì lòng tự trọng liên quan đội bóng đất mỏ có quá nhiều thay đổi nơi bộ phận lãnh đạo sau giai đoạn sóng gió.

Khi HLV Phan Thanh Hùng rời Than Quảng Ninh, nhiều người sẽ hỏi một HLV có tài, hiểu và gắn bó với cầu thủ như thế sẽ đi đâu, về đâu và CLB nào sẽ trải thảm mời ông về?

Trước mắt thì HLV Phan Thanh Hùng nói ông cần nghỉ ngơi một thời gian chứ chưa nghĩ sẽ đi đâu, về đâu.

Còn nhớ cách đây không lâu, khi HA Gia Lai có đánh tiếng mời HLV Phan Thanh Hùng về dẫn dắt đám trẻ nhà bầu Đức thì HLV Phan Thanh Hùng từ chối vì ông còn hợp đồng một năm nữa với Than Quảng Ninh. Phương án mời ông Phan Thanh Hùng bất thành, bầu Đức mới quay sang mời Kiatisak.

Câu chuyện trên cho thấy ông Hùng rất trách nhiệm, trung thành và nặng tình với đội bóng vùng mỏ nhưng việc ông chia tay là chẳng đặng đừng. Nói đúng hơn là ông đau lòng khi thấy các cầu thủ mất phương hướng rồi ra đi và thấy đội bóng ấy không có lối ra trong mớ bòng bong tìm kinh phí, rồi thay đổi lãnh đạo… nên ông tự quyết điểm dừng của mình với CLB này.

Tại Than Quảng Ninh, ông Hùng đã xây dựng cho đội lối chơi có cá tính, tạo ra nhiều gương mặt giỏi và triển vọng, nay ông ra đi và sẽ rất khó cho Than Quảng Ninh tìm được một vị thuyền trưởng có tâm, tài, khéo co kéo như ông.

Thôi thì trước mắt cứ làm “kẻ thất nghiệp hạng sang”, ông Hùng nhé!