Trung vệ Harry Souttar có cha là người Scotland, mẹ là người Úc, anh từng khoác áo U-17 và U-19 Scotland thi đấu các giải châu Âu và nay về quê mẹ khoác áo đội tuyển Úc.

Đặt chân đến Việt Nam (VN), Harry Souttar đưa ra những nhận định khiến truyền thông Úc cũng phải ngạc nhiên bởi anh nói cứ như một chiến lược gia của đội tuyển Úc. Souttar nói: “Đội tuyển Úc đến VN trước mắt sẽ đối mặt với đối thủ đầu tiên là sự khác biệt về khí hậu. Ở Mỹ Đình (Hà Nội), khí hậu ẩm ướt, độ ẩm rất cao nên rất khó chịu. Nhiều khả năng là thời gian đội Úc đến VN trời sẽ đổ mưa và nhiệt độ khoảng 32 độ C. Trong khi đó, đội Úc mới từ sân Khalifa ở Doha (Qatar) và trải qua cái nóng vùng Vịnh trên 40 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ trong sân Khalifa lại chỉ tầm 21 độ C vì có hệ thống điều hòa phủ toàn sân mà chủ nhà thực hiện để chuẩn bị cho World Cup 2022.

Đội tuyển VN có thứ hạng thấp nhất nhưng không phải dễ chơi. Họ là những chiến binh thật sự và chắc chắn họ quen sân, quen thời tiết khắc nghiệt tại Hà Nội hơn…”.



Harry Souttar (19) với chiều cao vượt trội vừa là nút chặn vừa là tay ghi bàn của đội tuyển Úc. Ảnh: GETTY IMAGES

Souttar cũng không giấu giếm việc toàn đội đã xem băng hình trận Saudi Arabia - VN và chỉ ra từng điểm một: “Tôi đã xem trận Saudi Arabia - VN, dù thua 1-3 nhưng VN chỉ nhận những bàn thua khi họ không đủ 11 cầu thủ. Họ là một đội bóng có tinh thần chiến đấu cao. Tôi nghĩ đá với VN, Úc nên bung hết sức lực trong 10 phút đầu trận bằng ưu thế vốn có như sức mạnh, thể hình và lối chơi pressing để tìm ưu thế bằng bàn thắng trước khi thời tiết nóng và độ ẩm cao ngấm vào rất khó chịu. Về sân nhà, VN chắc chắn sẽ thể hiện một bộ mặt rất khác vì họ cần có điểm sau lượt đấu đầu trắng tay. Tôi nghĩ hai vấn đề mà đội Úc tập trung là chiến thuật và sự nghiệt ngã thời tiết ở Hà Nội. Mọi thứ sẽ không dễ dàng như chiến thắng 3-0 trước Trung Quốc tại Doha (Qatar)”.

Souttar cũng bật mí rằng toàn đội đã nắm được thế mạnh và điểm yếu của VN qua phân tích của ban huấn luyện.

Cũng cần biết trung vệ có chiều cao 1,98 m này là cầu thủ có duyên ghi bàn trong đội tuyển Úc nhờ khả năng không chiến. Qua bảy trận khoác áo đội tuyển Úc, dù chơi trung vệ nhưng Souttar đã ghi sáu bàn thắng.

Tạo ưu thế sớm theo kiểu đánh nhanh rút lẹ Úc ngại thời tiết nóng ẩm ở Hà Nội và muốn đánh nhanh để có bàn thắng nhằm tạo ưu thế sớm. Đó cũng là điều mà Saudi Arabia khi đá sân nhà với VN cũng muốn thực hiện nhưng lại bị cú “hồi mã thương” của tiền đạo Quang Hải. HLV Park Hang-seo cũng cho hay học trò tập trung đánh nhanh, đánh bất ngờ ở đầu mỗi hiệp khi đối thủ còn mất cảnh giác. Thế nên đây sẽ là cuộc đối đầu thú vị của hai nhà cầm quân rất thích gieo sự bất ngờ cho đối thủ của mình.