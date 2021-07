“Ý vô địch châu Âu” là cái tựa ngắn nhưng đầy đủ trên trang nhất của tờ báo thể thao hàng đầu nước Ý La Gazzetta dello Sport.





Chiếc cúp trong tay HLV Mancini và đội trưởng Chiellini đã về đến Rome ứng với cách chơi chữ chọc người Anh: “Football is coming to Rome”.

Ảnh: GETTY IMAGES

Tờ Corriere dello Sport chạy chữ với thông điệp đặc biệt đến với đội tuyển Ý: “Non tutte le stelle vengono dal cielo. Grazie Azzurri!” (Không phải tất cả ngôi sao đều đến từ bầu trời. Cám ơn Azzurri!)”.



Trang web của La Repubblica hạnh phúc với tiêu đề “Châu Âu là của chúng ta” chạy trên bài bình luận sử dụng ngôn ngữ tôn giáo để mô tả đội bóng là “nhân duyên và cứu rỗi”, đồng thời chỉ ra sự lạnh lùng của Mancini lẫn sự dũng cảm của thủ môn Donnarumma là chìa khóa dẫn đến chiến thắng trước chủ nhà Anh hừng hực của HLV Southgate.

Tờ La Gazzetta dello Sport chơi chữ khi biến tấu khẩu hiệu và cũng là bài hát “Football is coming home” thành “Football is coming to Rome” một cách đầy tự hào. Thậm chí còn chọc ngoáy vào nỗi đau của người Anh với lời bình: “Chúng tôi đã làm điều đó tại nhà của họ, trước 60.000 cổ động viên Anh. Chúng tôi đã biến Tam sư thành những chú hổ con. Chúng tôi mạnh mẽ hơn những lời chúc tốt đẹp, như lời chúc may mắn từ Tom Cruise (diễn viên nổi tiếng trong phim hành động Điệp vụ bất khả thi)… Và lần này là điệp vụ bất khả thi do người Ý hoàn thành”.

Tại Ý, suốt từ sau trận chung kết, những cảnh ăn mừng cuồng nhiệt tưng bừng trên khắp đất nước, bao gồm cả ở tháp Piazza của Rome và Piazza del Duomo tại Milan khi Azzurri thêm một danh hiệu châu Âu thứ hai, sau bốn lần vô địch World Cup.