Thêm 1 thanh niên bị bắt trong vụ gây rối liên quan chủ quán bar Sky ở Bảo Lộc 24/05/2025 17:55

(PLO)- Sau khi tham gia hỗn chiến với chủ quán bar ở Bảo Lộc, Huy bỏ trốn nhiều tháng thì ra trình diện, bị công an khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 24-5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Trương Gia Huy (21 tuổi, ngụ thị trấn MađaGuôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Việt xôi (số 3) bị bắt giữ vì gây ra vụ gây rối sau khi bị chủ quán bar nhắc nhở

Trước đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Việt (tên thường gọi là Việt Xôi, 32 tuổi, ngụ xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) và khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú 7 người là đồng phạm của Huy và Việt trong vụ án gây rối trật tự công cộng.

Đây là kết quả điều tra vụ án xảy ra vào rạng sáng 10-9-2024 tại quán Bò Lạc Cảnh, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc từng gây xôn xao dư luận tại địa phương.

Trương Gia Huy bị bắt sau nhiều ngày bỏ trốn xuống TP.HCM

Theo điều tra, tối ngày 9-9-2024, Nguyễn Tá Đạt (21 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc) đi cùng với nhóm bạn gồm đến quán Bar Sky ở đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vui chơi. Lúc này trong quán có nhóm của Việt.

Tại đây, Đạt bị nhóm của Việt đánh nên hai nhóm xô xát. Lúc này, quản lý và chủ quán bar đến can ngăn thì bị đánh. Bảo vệ của quán Bar Sky kéo mọi người đi ra ngoài để không làm ảnh hưởng đến những người khác đang ngồi chơi trong quán.

Chủ quán bar và khách đánh nhau trước của quán

Khi ra ngoài cửa, chủ quán Bar và Việt tiếp tục cãi và lao vào đánh nhau. Sự việc được mọi người can ngăn nên cả hai nhóm giải tán đi về.

Sau đó, chủ quán Bar cùng 5 người khác đến quán Bò Lạc Cảnh để nhậu tiếp.

Phòng CSHS, Công an tỉnh Lâm Đồng xử lý nghiêm vụ việc gây bức xúc dư luận

Đến 1 giờ 30 phút ngày 10-9-2024, Việt xôi cùng 6 người trên 3 xe máy mang theo hung khí đến đuổi chém chủ quán Bar Sky.

Thấy vậy, 3 nhân viên của quán Bò Lạc Cảnh cầm ghế nhựa, ly thuỷ tinh đuổi đánh Việt, gây ra cảnh hỗn chiến trong đêm ở TP Bảo Lộc.

Riêng Trương Gia Huy thấy chủ quán bar bị đuổi chém nên lấy một con dao chặt xương đuổi chém Việt xôi nhưng không trúng.

Tiếp nhận điều tra, Phòng CSHS – Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Việt. Trương Gia Huy bỏ trốn xuống TP.HCM, đến ngày 9-5 thì đến công an trình diện.

Ngày 22-5, Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Gia Huy. Riêng những người khác tiếp tục bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm những người liên quan.