Thi công cầu vượt lũ, áo trắng học trò lấm lem vì đường thành 'ruộng bùn' 02/10/2025 14:51

(PLO)- Dự án cầu vượt lũ phải gián đoạn nhiều lần vì thiếu vốn, thời tiết mưa kéo dài khiến người dân 2 xã miền núi Quảng Trị phải bì bõm lội bùn đất sau mỗi cơn mưa lớn.

Hàng ngàn người dân tại xã A Dơi và Lìa (tỉnh Quảng Trị) đang phải vật lộn di chuyển trên tuyến đường ĐT.586 lầy lội, trơn trượt do việc thi công hai cây cầu vượt lũ.

Áo trắng học trò lấm lem bùn đất

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã biến khu vực thi công hai cây cầu vượt lũ tại Km3+937 và Km12+711 trên tuyến đường ĐT.586 thành những "ruộng bùn" đất nhão nhoẹt, khiến việc đi lại của người dân trở nên khó khăn.

Trước đây, khu vực này là hai cầu tràn cũ, thường xuyên bị ngập sâu và nước chảy xiết mỗi khi có mưa lũ, gây nguy hiểm cho người qua lại. Dự án xây dựng cầu vượt lũ được phê duyệt nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng này, đảm bảo giao thông thông suốt.

Người dân khó khăn đi lại tại đập tràn dưới chân cầu vượt lũ đang được xây dựng. Ảnh: Thiên An

Hình ảnh về con đường lầy lội và sự vất vả của người dân, học sinh được trang Facebook của Công an xã A Dơi đăng tải, kèm theo lời kêu gọi chính quyền và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ đã nhận được nhiều sự quan tâm, đồng cảm của người dân.

Anh Hồ Văn Tái (ở thôn A Sau, xã Lìa) cho biết, từ khi đơn vị thi công cầu vượt lũ thì mỗi trận mưa lớn kéo dài khiến bùn đất trơn trượt gây khó khăn cho việc đi lại, đặc biệt là thầy cô và các em học sinh đến trường.

"Nhiều người đi qua đã bị té ngã. Thương nhất là các em học sinh và thầy cô, đến trường áo trắng nhưng qua đoạn đường này thì lấm lem bùn đất" - anh Tái nói.

Công an xã Lìa đăng tải hình ảnh kèm với nội dung nêu về những khó khăn của người dân nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Trao đổi với PV, ông Trần Đình Dũng - Chủ tịch UBND xã Lìa cho biết thời gian qua, địa phương luôn giám sát và có báo cáo đến UBND tỉnh và sở Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh thi công cầu vượt lũ để người dân được đi lại an toàn. Đặc biệt, là tạo thuận lợi đi lại cho bà con khi đau ốm, bệnh tật hay công tác cứu hộ cứu nạn mùa mưa bão.

"Như cơn bão số 10 vừa qua khiến đoạn đường này trở nên lầy lội với bùn đất, người dân đi lại khó khăn mặc dù đơn vị thi công đã bố trí xe túc trực để hỗ trợ người dân qua lại", ông Dũng lại.

Phần đấu cơ bản hoàn thành vào tháng 10-2025

Được biết, dự án xây dựng cầu vượt lũ trên tuyến ĐT.586 có tổng mức đầu tư hơn 26 tỉ đồng do liên danh Công ty TNHH xây dựng Mạnh Linh và Công ty Cổ phần Ngọc Châu Phương thi công. Hợp đồng xây lắp có giá trị hơn 21 tỉ đồng, với tiến độ thực hiện từ ngày 22-7-2024 đến 18-10-2025.

Lý giải về vấn đề trên, ông Hoàng Anh Quang, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì giao thông (Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị) cho hay dự án gặp khó khăn cả về vốn lẫn thời tiết.

Cụ thể, công trình bắt đầu thi công từ tháng 7-2024 nhưng đã phải tạm dừng từ tháng 5-2025 đến hết tháng 7-2025 do chưa được cấp kinh phí. Đến ngày 30-7-2025, Sở Tài chính mới cấp vốn hơn 10 tỉ đồng.

Người dân mong cầu vượt lũ sớm hoàn thành. Ảnh: Thiên An

"Ngay khi được bố trí vốn trở lại, các nhà thầu đã tập trung thi công. Tuy nhiên, trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua, mưa lớn và lũ liên tục xảy ra khiến việc san lấp mặt bằng không thể triển khai", ông Quang giải thích.

Cũng theo ông Quang, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ tối đa những ngày nắng ráo để thi công và triển khai các hạng mục ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết trong những ngày mưa.