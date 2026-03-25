Đẩy mạnh thanh toán mở, TP.HCM hướng tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh 25/03/2026 15:39

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM kỳ vọng sẽ đưa TP.HCM từng bước trở thành đô thị thông minh, đô thị xanh, hiện đại, đóng vai trò đầu tàu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Chiều ngày 25-3, Sở Xây dựng TP.HCM đã tổ chức lễ công bố hợp tác giữa Sở Xây dựng và Tập đoàn Mastercard. Việc hợp tác này hướng đến mục tiêu đưa TP.HCM trở thành đô thị thông minh, đô thị xanh.

Ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc đồng hành cùng TP thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển giao thông hiện đại, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị xanh, đô thị thông minh và phát triển bền vững.

Sở Xây dựng TP.HCM đã tổ chức lễ công bố hợp tác giữa Sở Xây dựng và Mastercard. Ảnh: ĐT

Những năm qua, TP đã đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực, trong đó phát triển giao thông công cộng gắn với thanh toán không tiền mặt.

Hệ thống vé điện tử, mô hình thanh toán mở (open- loop), cùng các ứng dụng như MultiGo, thẻ MultiPass đã góp phần mang lại trải nghiệm thuận tiện, nhanh chóng và hiện đại hơn cho người dân.

Hiện nay tỉ lệ thanh toán không tiền mặt ở metro số 1 đạt 91%. Ảnh: ĐT

Qua lễ hợp tác hôm nay, hai bên sẽ thống nhất thiết lập một khuôn khổ hợp tác chiến lược, tập trung vào các nội dung trọng tâm như nghiên cứu, tư vấn và triển khai các giải pháp thanh toán số trong lĩnh vực giao thông công cộng; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và các thông lệ tốt trong phát triển đô thị thông minh.

Đồng thời, phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo, truyền thông nhằm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và nâng cao nhận thức của người dân.

"Với sự đồng hành của các đối tác uy tín, có năng lực và kinh nghiệm quốc tế, TP.HCM sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị thông minh, đô thị xanh, hiện đại, đóng vai trò đầu tàu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia" - ông An kỳ vọng.

Ông Sharad Jain - Tổng Giám đốc Quốc gia phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào của Mastercard cho biết sự hợp tác giữa 2 bên nhằm hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng đô thị thông minh của TP.HCM.

Trọng tâm của hợp tác này nằm ở việc triển khai hệ thống thanh toán mở (open-loop) - tiêu chuẩn thanh toán đã được áp dụng tại nhiều TP lớn trên thế giới. Hệ thống cho phép hành khách sử dụng thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử để thanh toán không tiếp xúc mà không cần sở hữu nhiều thẻ hay tài khoản riêng biệt. Nhờ đó, việc di chuyển hằng ngày trở nên thuận tiện, dễ tiếp cận hơn, góp phần xây dựng một TP thông minh, kết nối hơn.