Thi đua phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội 29/11/2025 11:52

Sáng 29-11, dự Đại hội thi đua yêu nước Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong công tác thi đua, khen thưởng, khơi dậy tinh thần cống hiến, đổi mới sáng tạo của đại biểu Quốc hội, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại cách đây 77 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc với thông điệp: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: NHƯ Ý

"Tư tưởng đó mãi trở thành nguồn lực tinh thần vô cùng to lớn để các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Quốc hội nỗ lực hơn, cống hiến nhiều hơn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân"- Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc tới các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn 2025 - 2030, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số, điều này đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Ông Trần Thanh Mẫn phát động phong trào thi đua yêu nước của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giai đoạn 2025 – 2030, với một số trọng tâm.

Thứ nhất, thi đua thực hiện có hiệu quả các hoạt động đổi mới của Quốc hội trong hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Trước mắt, tích cực chuẩn bị hoàn thành Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XV, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, khánh thành Bảo tàng Quốc hội, trao Giải Diên Hồng lần thứ tư...

Thứ hai, thi đua phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, sẵn sàng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết và thực sự là người đại diện trung thành cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Thứ ba, thi đua thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của Quốc hội, xây dựng Quốc hội số, thi đua tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng, nhân rộng phong trào bình dân học vụ số, đổi mới cơ chế thi tuyển, tuyển chọn, bổ nhiệm để thu hút người thực sự có năng lực nổi trội về công tác tại các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho các cá nhân. Ảnh: NHƯ Ý

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, nêu gương và hành động hiệu quả, coi kết quả thi đua là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, khen thưởng và xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định thi đua là một chủ trương chiến lược của Đảng, một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục của tất cả các cấp, các ngành, của mỗi cơ quan, đơn vị.

Ông tin tưởng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của Quốc hội trong thời gian tới, nhất định sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực mới, quan trọng góp phần vào tiến trình đổi mới và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.