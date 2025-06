Thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Thí sinh bất ngờ với đề Văn 26/06/2025 11:16

Sau khi kết thúc 120 phút làm bài thi môn Văn vào sáng 26-6, nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THCS Đống Đa, quận Bình Thạnh, TP.HCM, ra về với tâm trạng khá hài lòng và bất ngờ về đề thi năm nay.

Thí sinh sau khi thi môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đánh giá đề mở, dễ dàng bày tỏ được quan điểm, suy nghĩ của bản thân. Ảnh: PHẠM ANH

Em Trương Huy Hoàng, Trường THPT Thanh Đa, cho biết em rất bất ngờ vì dữ liệu đề thi nằm hoàn toàn ngoài chương trình học. Tuy nhiên, đề khá dễ khi tập trung các nội dung chủ yếu về Tổ quốc. Nhất là ở phần nghị luận xã hội, thí sinh được thoải mái bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của bản thân để làm bài theo yêu cầu của đề.

"Em thấy đề mở và dễ làm hơn so với đề của những năm trước ở chương trình cũ. Các bạn chỉ cần học phương pháp, nắm vững các kỹ năng làm văn sẽ vận dụng để làm bài tốt mà không bị áp lực học thuộc bài theo sách" - Hoàng cho hay.

Nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái. Ảnh: PHẠM ANH

Cũng với tâm trạng hài lòng sau khi rời phòng thi, em Trương Huy Hoàng, Trường THPT Gia Định, cho biết em làm chắc chắn được 70% đề thi. Đề tới 7 câu nhưng hầu hết lấy nội dung từ cuộc sống và ngoài sách giáo khoa nên hầu như bạn nào cũng có thể làm bài được theo ý mình.

"Em thích nhất đề thi nói về phát triển đất nước, tác phẩm văn học cũng ở bên ngoài sách nên được diễn đạt theo hiểu biết cuộc sống của mỗi người", Hoàng chia sẻ.

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, quận 5, TP.HCM, hầu hết thí sinh cũng rời phòng trong nụ cười rạng rỡ khi cùng đánh giá câu nghị luận xã hội trong bài khá thú vị.

Theo thí sinh Trần Kiên, đề Văn khá mới mẻ, bám sát thời sự, phù hợp với chương trình mới. Kiên cho hay em làm bài khá tốt, "nhắm" được 6 điểm Văn.

Hầu hết thí sinh đánh giá đề thi môn Văn năm nay thú vị. Ảnh: LONG VŨ

Còn Huỳnh Thanh An, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, chia sẻ đề Văn gồm 2 phần đọc hiểu và phần nghị luận xã hội. Phần nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh nêu ý kiến về vùng trời quê hương cũng là bầu trời Tổ quốc. Đây là vấn đề có sức gợi, bám sát thực tế hiện nay khi cả nước đang thực hiện sáp nhập tỉnh, thành. Do đó, thí sinh sẽ thoả sức thể hiện quan điểm của mình.

“Với đề Văn, em viết hết 1 tờ giấy. Em dự đoán, bài thi của mình đạt được khoảng 6 điểm” - An nói.

Thí sinh rạng rỡ rời phòng thi tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Hiền quận 12, TP.HCM. Ảnh: LONG VŨ

Em Trần Lê Đức Thịnh, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, đánh giá đề Văn nghị luận xã hội cũng khá thú vị. Em đã tập trung bàn luận theo khía hiện nay cả nước đang thực hiện sáp nhập tỉnh/thành, hiện chỉ còn 34 so với 63 tỉnh thành trước đó. Do đó, dù sau khi sáp nhập quê hương ở đâu thì đó cũng là bầu trời Tổ quốc. Với đề thi này, em dự đoán sẽ kiếm được 6 điểm do em không giỏi văn.

Trong khi đó, Minh Thuỳ cũng cho biết không quá áp lực với môn Văn vì em không xét tuyển đại học đối với môn này. “Đề thi Văn khá hay, đặc biệt là chủ đề nghị luận xã hội. Tụi em có thể tự chọn, sáng tạo trong ý nghĩ không bắt buộc phải có nhìn vấn đề nào đó. Do đó, khi đọc, em đã lấy vấn đề sáp nhập tỉnh/thành để bàn luận", Thùy cho hay.

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp, TP.HCM, vì lo cho học trò nên cô Hà Thị Kim Sa, Hiệu trưởng nhà trường đích thân ra tận điểm thi, hỏi han động viên các em.

Cô Hiệu trưởng đến tận điểm thi động viên tinh thần cho học sinh trường mình. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại điểm thi THCS Cao Bá Quát (Gia Lâm, Hà Nội), em Tăng Nguyễn Khánh Chi nêu quan điểm: So với đề chính thức của năm ngoái thì đề năm nay - theo chương trình mới - khác hẳn. Còn so với đề minh hoạ mà Bộ GD&ĐT đã công bố trước đó, đề này có phần đọc hiểu dễ hơn nhưng phần viết khó hơn.

Em Tăng Nguyễn Khánh Chi cho biết đề Văn chính thức năm nay có phần viết khó hơn so với đề minh hoạ. Ảnh: THANH THANH

"Em khó liên hệ thực tế, thấy rất khó viết, cũng có thể do em chọn tổ hợp xét tuyển là B00, không chuyên môn Văn nên em nên thấy đề này hơi quá sức với mình. Em nghĩ tối đa chắc chỉ được 7 điểm", Chi nói.

Còn theo em Lê Thị Trinh, đề Văn rất hay, tính thời sự cao, phù hợp với bối cảnh hiện tại của đất nước khi đang có những thay đổi vô cùng lớn lao.

"Em viết 5 trang, vừa đủ thời gian 2 tiếng. Nhưng sau khi thi xong, nhiều bạn trong phòng em cho biết đã viết 7-8 trang", Trinh chia sẻ.

Em Lê Thị Trinh (bên phải) cảm thấy đề Văn rất hay, tính thời sự cao. Ảnh: THANH THANH

Ngoài ra, nữ sinh này cho biết phần đọc hiểu của đề Văn có nhắc đến tình đồng chí, đồng đội, gợi nhiều cảm xúc. "Hè này tụi em vừa chia tay thầy cô, bạn bè, nên khi viết em cũng thấy rất xúc động, nhớ các bạn vô cùng", Trinh cho hay, đồng thời bày tỏ tự tin được khoảng 7,5 điểm.

Tại điểm thi trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Tam Kỳ, Quảng Nam), các thí sinh hoàn thành bài thi Văn lúc 9 giờ 35. Dù vậy, công tác làm thủ tục mất vài phút trước khi thí sinh ra khỏi phòng.

Các thí sinh đánh giá đề thi Văn gần gũi, dễ hiểu, gắn liền với những thay đổi của đất nước. Ảnh: THANH NHẬT

Em Huỳnh Tuấn Nhật (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) khá tự tin sau giờ thi. Nhật nhận xét đề thi gần gũi, gắn liền với những thay đổi mới của đất nước và tự tin đạt điểm 7-8.

“Đề thi môn Văn năm nay không quá khó, đoạn văn đọc hiểu trích từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Minh Châu tương đối dễ hiểu. Các ý trong bài được thể hiện khá rõ ràng”, Nhật nhận định.

Tương tự, thí sinh Nguyễn Đình Tú (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) cũng tự tin lấy điểm 8 môn Văn: “Đề thi nói về đất nước rất thực tế, không xa lạ với học sinh, đặc biệt khi năm nay đất nước đón mừng nhiều dịp lễ, sự kiện quan trọng”.

Tại Quảng Trị, sau giờ thi môn Văn, nhiều thí sinh tỏ ra phấn khởi vì đề thi vừa sức, tự tin sẽ giành điểm cao.

Thí sinh nhận định đề Văn vừa sức, không đánh đố. Ảnh: NGUYỄN DO

Em Hoàng Đình Thăng (học sinh trường THPT Chế Lan Viên, Quảng Trị) nhận định: "Đề thi Văn năm nay vừa sức, không đánh đố thí sinh. Em tự tin mình đã làm bài tốt".

Cùng chung nhận định, thí sinh Trần Thị Thảo Nguyên (học sinh trường THPT Lê Lợi, Quảng Trị) chia sẻ: "Em đã hoàn thành các câu hỏi trong đề thi. Với những gì đã ôn luyện, em tự tin bài làm của mình sẽ đạt khoảng 7 điểm".

Đặc biệt, Nguyễn Lê Uyên Phương (học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị) còn lạc quan hơn khi tự nhận định bài làm của mình có thể đạt khoảng 8 điểm. "Em thấy đề thi khá hay, giúp thí sinh thể hiện được khả năng cảm thụ và phân tích tác phẩm. Em đã cố gắng trình bày bài thi một cách mạch lạc và đầy đủ nhất", Uyên Phương nói.