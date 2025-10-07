Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cùng các nghệ sĩ hát 'Nhánh lan rừng' tiễn nhạc sĩ Thế Hiển 07/10/2025 07:23

Tối 6-10, Hội âm nhạc TP.HCM tổ chức đêm nhạc chủ đề Nhánh lan rừng vẫn nở tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng để tiễn biệt NSND, nhạc sĩ Thế Hiển, một nghệ sĩ đã hiến dâng cả cuộc đời cho âm nhạc, cho nhân dân, quê hương, trước ngày đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Các ca sĩ, học trò đã gắn bó với nhạc sĩ Thế Hiển. Ảnh: V.H

Phát biểu tại đêm nhạc, ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội âm nhạc TP.HCM, cho biết NSND - nhạc sĩ Thế Hiển mất đi để lại cho Hội âm nhạc TP.HCM cũng như khán giả, đồng nghiệp sự mất mát to lớn.

"Chúng tôi sẽ hát mãi những bài hát của anh, cũng như kể lại những câu chuyện của anh cho thế hệ mai sau để nhắc nhớ rằng có một người nhạc sĩ tài hoa đạo đức và luôn sống vì mọi người" – nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh chia sẻ.

Người lính không mang quân hàm

Đêm nhạc Nhánh lan rừng vẫn nở tưởng nhớ nhạc sĩ Thế Hiển được mở màn với ca khúc Hát về anh, sau đóla2 ca khúc Dấu chấm hỏi do các ca sĩ Mỹ Lệ, Phương Thanh, Huỳnh Lợi cùng các học trò của nhạc sĩ Thế Hiển thể hiện.

Ca sĩ Phương Thanh cùng các ca sĩ hát tiễn biệt nhạc sĩ Thế Hiển.

Là người gắn bó với nhạc sĩ Thế Hiển trong thời gian dài, ca sĩ Phương Thanh cho biết những năm 90 cô đã tham gia Hội nhạc sĩ và nhiều lần gặp cũng như tiếp xúc với nhạc sĩ Thế Hiển.

"Anh là một người rất tích cực, năng lượng tuyệt vời và thường đem những điều yêu thương trao tặng cho tất cả mọi người. Phương Thanh là một ca sĩ may mắn khi được gặp anh trong hành trình vừa qua" – ca sĩ Phương Thanh chia sẻ.

Ca sĩ Phương Thanh cùng các ca sĩ hát "Dấu chấm hỏi".

Tham dự tại đêm nhạc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Nguyên Giám đốc bệnh viện Quân y 175, cho biết mình là người em, người bạn của nhạc sĩ Thế Hiển suốt 40 năm qua.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cho biết mình gặp nhạc sĩ Thế Hiển lần đầu vào cuối những năm 1980 ở biên giới Campuchia và Bệnh viện 175 khi ông thường xuyên vào phục vụ thương bệnh binh.

"Anh xứng đáng là người lính không mang quân hàm. Những ca khúc của anh được chúng ta trân trọng, ghi nhận bằng danh hiệu NSND. Trong 40 năm, chúng tôi có nhiều hoạt động gắn bó từ biên giới đến hải đảo.

Tôi vẫn hay nói đùa nhạc sĩ Thế Hiển là người được tổ chức liveshow trên biển nhiều nhất. Cho dù thế nào, tất cả những tác phẩm của anh đều có một chỗ đứng trong lòng những người lính như chúng tôi" – Thiếu tướng Hồng Sơn trải lòng.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cùng các nghệ sĩ hát "Nhánh lan rừng".

Cũng tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cùng ca sĩ Huỳnh Lợi, NSƯT Lam Tuyền, nghệ sĩ Hồng Tơ cùng các chiến sĩ đã cùng nhau thể hiện ca khúc Nhánh lan rừng tưởng nhớ nhạc sĩ Thế Hiển.

Con gái nhạc sĩ Thế Hiển hát tặng ba.

Sau đó là những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Thế Hiển như Dấu chấm hỏi, Tự hào thành phố tôi yêu, Đà Lạt lập đông, Người mẹ và hoa sứ trắng, Nhong nhong nhong… do các học trò hay ca sĩ hát tiễn biệt người thầy, người nhạc sĩ đáng kính.

Ca sĩ Ngọc Sơn thể hiện ca khúc "Hoàng hôn màu tím".

"Ba là tấm gương để tôi phấn đấu"

Trong đêm nhạc, ca khúc Nỗi nhớ từ đảo xa do ca sĩ Anh Thuý thể hiện là ca khúc được nhạc sĩ Thế Hiển sáng tác trong chuyến đi cùng đoàn công tác TP.HCM năm 2012 trên tàu HQ 936, do bà Thân Thị Thư, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM khi đó làm trưởng đoàn.

Bà Thân Thị Thư chia sẻ kỷ niệm về nhạc sĩ Thế Hiển.

Trong chuyến đi này, giữa biển khơi, nhạc sĩ Thế Hiển đã được mời lên nhận danh hiệu NSƯT do Nhà nước phong tặng. Bà Thân Thị Thư đã thay mặt lãnh đạo TP.HCM tặng hoa và cụng ly rượu chúc mừng.

Nhớ về khoảng thời gian đó, bà Thân Thị Thư cho biết bao nhiêu năm công tác tại ngành tuyên giáo là bà có bấy nhiêu năm gắn bó với nhạc sĩ Thế Hiển.

"Tôi đi cùng anh rất nhiều nơi và anh em có nhiều dịp gặp gỡ. Nhạc sĩ Thế Hiển là một người tài hoa.

Anh cùng tôi đi đến các nghĩa trang trên đồi A1, nghĩa trang Vị Xuyên… Tôi nhớ hình ảnh anh đến từng ngôi mộ hát cho những người lính nghe" – bà Thân Thị Thư kể.

Các học trò, ca sĩ thể hiện những ca khúc làm nên tên tuổi tiễn biệt người thầy, nhạc sĩ đáng kính.

Cuối đêm nhạc, nhạc sĩ Bảo Huy, con trai của nhạc sĩ Thế Hiển cùng gia đình cúi đầu cảm tạ đồng nghiệp, bạn hữu.

Những ngày qua, anh xúc động khi chứng kiến tình thương của khán giả cả nước, qua những dòng tâm sự gửi đến ba mình trên các trang báo, mạng xã hội.

"Đó là điều ba tôi phấn đấu cả đời để có được. Ở một nơi xa xôi, ba tôi chắc hẳn đang rất hạnh phúc" – nhạc sĩ Bảo Huy bày tỏ.

Nhạc sĩ Bảo Huy chia sẻ và cảm ơn mọi người.

Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Thế Hiển khép lại với ca khúc Cảm ơn. Điều khiến mọi người nghẹn ngào chính là giọng ca của nhạc sĩ Thế Hiển đã vang lên hoà giọng cùng mọi người như một lời chào, một lời tạm biệt của nhạc sĩ với bạn bè đồng nghiệp.

Học trò hoà giọng cùng nhạc sĩ Thế Hiển trong ca khúc "Cảm ơn".