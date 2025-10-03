Vĩnh biệt nhạc sĩ Thế Hiển: ‘Nhánh lan rừng’ mãi thơm hương 03/10/2025 05:51

(PLO)- Sự ra đi của NSND, nhạc sĩ Thế Hiển, người dành cả đời cho âm nhạc, đã để lại nhiều tiếc thương cho bạn bè, đồng nghiệp và nhiều thế hệ khán giả.

Nhạc sĩ Thế Hiển vừa trút hơi thở cuối cùng tại BV Quân y 175 vào tối 1-10, hưởng thọ 71 tuổi, do suy hô hấp cấp.

Dù sự ra đi của nhạc sĩ Thế Hiển được dự đoán từ trước, bởi ông phát hiện căn bệnh hiểm nghèo đã hơn một năm nay nhưng khi tin buồn này đến, những người bạn, đồng nghiệp và những người yêu mến âm nhạc của ông vẫn không khỏi nghẹn ngào, xót xa.

Những kỷ niệm với người ở lại

Kể về những kỷ niệm gắn bó với nhạc sĩ Thế Hiển, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên nhớ lại chuyến đi thực tế sáng tác tại Campuchia vào ngày 17-6 năm ngoái, do Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tổ chức.

“Anh em trong hội đã sắp xếp để tôi và nhạc sĩ Thế Hiển ở chung phòng, với ý định “trẻ” giúp “già”. Nhưng thực tế lại ngược lại, vì lúc đó Thế Hiển đã yếu hơn, mọi công việc cá nhân tôi phải giúp anh.

Nhạc sĩ Thế Hiển (1955-2025). Ảnh: FBNV

Trong những ngày sau đó, khi đến các điểm tham quan, nhạc sĩ Thế Hiển chỉ đứng dưới đất nhìn theo hoặc ngồi trong xe nghỉ ngơi. Về nước, tôi vẫn nghĩ anh sẽ dần hồi phục nhưng không ngờ sau đó anh phải nhập viện và sau hơn một năm chống chọi với bệnh tật, nhạc sĩ Thế Hiển đã ra đi mãi mãi, để lại trong lòng mọi người bao niềm thương tiếc” - nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên kể lại.

NSND Tạ Minh Tâm, người bạn thân thiết của nhạc sĩ Thế Hiển suốt 40 năm qua, cũng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ. Họ cùng nhau tham gia chương trình Chân dung NSND Thế Hiển trên Đài Truyền hình TP.HCM và cùng thể hiện ca khúc Hát về anh.

Đó là lần duy nhất cả hai cùng xuất hiện trên truyền hình với bài hát của nhạc sĩ Thế Hiển. “Thật sự lúc đó tôi rất vui và nhớ mãi tinh thần nhiệt huyết, sôi nổi của anh” - NSND Tạ Minh Tâm tâm sự.

Một tinh thần thanh niên xung phong mãi mãi

Chia sẻ với PV, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên cho biết từ những năm tháng thanh xuân cho đến tận cuối đời, nhạc sĩ Thế Hiển đã đi suốt miền biên cương của đất nước và sáng tác hơn 40 ca khúc về người lính, với trái tim nồng nàn và đầy tự hào.

Nhạc sĩ Thế Hiển bước vào con đường âm nhạc từ cuối thập niên 1970, khi tham gia sinh hoạt tại CLB Sáng tác Trẻ Thành Đoàn TP.HCM. Bên cạnh những ca khúc gắn liền với kỷ niệm tuổi trẻ, ông còn sáng tác nhiều bài hát thiếu nhi nổi tiếng.

“Nhạc sĩ Thế Hiển sáng tác với đề tài rất phong phú, đa dạng, phản ánh hiện thực cuộc sống. Là ủy viên Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật TP.HCM, ông dành nhiều tâm huyết để viết các ca khúc về những mảnh đời khó khăn là những nạn nhân chất độc màu da cam, những đứa trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ, những người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai. Âm nhạc của ông rất giản dị, không cầu kỳ, không có nhiều biến tấu phức tạp mà mang đậm chất nhạc nhẹ và âm hưởng dân ca” - nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên chia sẻ.

Từng thực hiện phim tài liệu về nhạc sĩ Thế Hiển mang tên Nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Thế Hiển - Nhánh lan rừng nở mãi (năm 2015), đạo diễn Trần Quốc Sơn cho biết trong quá trình anh cùng nhạc sĩ Thế Hiển đi rất nhiều nơi. “Anh đi bất kỳ nơi nào khó khăn miễn là có thể đem âm nhạc phục vụ cho người dân, người lính trong lĩnh vực sáng tác của anh. Sau những chuyến đi anh đều có những sáng tác để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả yêu mến anh” - đạo diễn Trần Quốc Sơn chia sẻ.

Đạo diễn Trần Quốc Sơn cũng tiết lộ trong thời gian chống chọi với bạo bệnh, nhạc sĩ Thế Hiển vẫn gọi cho bạn bè để giao lưu, mong muốn được trở về với khán giả, được đi và được sáng tác.

“Sự ra đi của anh là mất mát lớn đối với không chỉ riêng tôi mà còn với nền âm nhạc nước nhà và nghệ sĩ cùng thời với anh” - đạo diễn Trần Quốc Sơn tâm sự.

Nhạc sĩ Thế Hiển (cầm đàn) cùng đoàn đại biểu TP.HCM hát tại nghĩa trang quốc gia Đồi 82 ở tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HỒNG MINH Nhạc sĩ Thế Hiển tên đầy đủ là Lại Thế Hiển, sinh ngày 8-12-1955 tại Sài Gòn, quê gốc Ninh Bình. Ông bắt đầu sáng tác vào năm 1982 với ca khúc Khi bong bóng bay. Năm 1983, bài Hát về anh mang lại danh tiếng lớn cho ông. Sau đó, ông sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng về đề tài người lính và thanh niên xung phong như Nhánh lan rừng, Hành khúc thanh niên tình nguyện, Hát trên nông trường xanh… Ngoài ra, ông còn có nhiều ca khúc nổi tiếng khác như Nhong nhong nhong, Tóc em đuôi gà, Chuyện lứa đôi, Người mẹ và hoa sứ trắng… Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2012 và Nghệ sĩ nhân dân năm 2023. Tang lễ của NSND - nhạc sĩ Thế Hiển tổ chức tại Nhà Tang lễ quốc gia phía Nam (Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng) số 05 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM. Lễ viếng bắt đầu từ 14 giờ thứ Bảy ngày 4-10-2025. Lễ truy điệu 7 giờ thứ Ba ngày 7-10-2025. An táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương.

Nhớ về nhạc sĩ Thế Hiển, NSND Tạ Minh Tâm không thể quên hình ảnh anh luôn đồng hành cùng cây đàn guitar, một biểu tượng của sự nhiệt huyết và đam mê.

“Những ca khúc của anh không chỉ nói về cuộc chiến tranh khốc liệt mà còn thể hiện sự lãng mạn của thời bình. Anh luôn mang trong mình tinh thần của một thanh niên xung phong, sôi nổi, yêu ca hát. Bất cứ nơi đâu có bạn bè yêu âm nhạc hay trong những chương trình của thanh niên, anh đều tham gia nhiệt tình.

Dù đi khắp mọi miền Tổ quốc, anh không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay chán nản. Đến bây giờ “nhánh lan rừng” trong lòng khán giả đã thôi tỏa hương, mong rằng nơi nào đó nhạc sĩ Thế Hiển vẫn tiếp tục hành trình sáng tác của mình” - NSND Tạ Minh Tâm nói.