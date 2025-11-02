Thợ sơn rơi từ tầng cao trúng người đi đường ở trung tâm TP.HCM 02/11/2025 18:22

(PLO)- Trong lúc đang sơn sửa mặt tiền một căn nhà ở phường Bến Thành, một thợ sơn bị ngã từ trên cao xuống, may mắn cả hai chỉ bị thương nhẹ.

Ngày 2-11, lãnh đạo UBND phường Bến Thành, TP.HCM xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người thợ sơn bị rơi khi đang làm việc tại công trình nhà ở.

VIDEO: Thợ sơn rơi từ tầng cao xuống trúng người đi đường ở trung tâm TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, trưa 1-11, anh NMN (18 tuổi, thợ sơn) đang làm việc tại căn nhà số 14 đường Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành, trong quá trình sơn sửa mặt tiền thì bị trượt ngã khỏi thang, rơi sang tấm bạt che của nhà số 16 kế bên.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy anh N rơi từ tầng cao xuống, tạo ra tiếng động lớn. Nhờ rơi trúng tấm bạt nên lực va đập được giảm bớt, tuy nhiên sau đó tấm bạt rách, anh N tiếp tục rơi trúng một người dân đang đứng phía dưới.

Trong quá trình sơn sửa mặt tiền từ tầng cao thì anh N bị trượt ngã khỏi thang, rơi sang tấm bạt che của nhà số 16 kế bên.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Bến Thành đã có mặt hỗ trợ, đưa anh N đến bệnh viện sơ cứu. Cả anh N và người bị rơi trúng đều may mắn chỉ bị thương nhẹ, sức khỏe đã ổn định và được cho xuất viện sau đó.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.