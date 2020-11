15 quốc gia ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực

Ngày 15-11, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 37, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Lễ ký kết trực tuyến các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực - RCEP.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Lễ ký kết trực tuyến các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực - RCEP. Ảnh TG&VN

Dấu mốc lịch sử

Phát biểu sau lễ ký, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sau 8 năm đàm phán, ASEAN và các nước đối tác đã hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ để chuẩn bị cho một giai đoạn hợp tác kinh tế - thương mại mới.

Song song với quá trình ASEAN đẩy mạnh xây dựng cộng đồng kinh tế, các nước đối tác cũng luôn đồng hành cùng ASEAN để xây dựng một khu vực năng động, ổn định, thúc đẩy hợp tác vì sự thịnh vượng chung.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Lễ ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực - RCEP là một dấu mốc lịch sử, đánh dấu việc các nước ASEAN với vai trò trung tâm của mình đã cùng các nước đối tác đặt nền móng cho một giai đoạn hợp tác mới mang tính toàn diện, lâu dài, hướng đến tương lai nhưng cũng phù hợp với trình độ phát triển của tất cả các nước trong khu vực.

Với cương vị là Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Lãnh đạo các nước ASEAN và các nước Đối tác, đến Ngài Tổng Thư ký ASEAN đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong nhiều năm qua.

Thủ tướng cũng xin thay mặt Lãnh đạo các nước tham gia đàm phán Hiệp định RCEP gửi lời chúc mừng tới các Bộ trưởng kinh tế, các nhà đàm phán, các cán bộ Ban Thư ký ASEAN đã nỗ lực không ngừng nghỉ để có được kết quả hôm nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng Hiệp định RCEP sẽ sớm được phê chuẩn và đưa vào thực thi trong thời gian tới, góp phần hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và đem lại thịnh vượng chung cho người dân và doanh nghiệp của tất cả các nước thành viên.

Thỏa thuận thương mại tự do có sự tham gia của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Australia và New Zealand - sẽ tạo ra khu thương mại tự do lớn nhất châu Á, chiếm 30% GDP và thương mại toàn cầu.

Đây sẽ là khuôn khổ thương mại tự do đầu tiên của Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc - hai đối tác thương mại quan trọng của Xứ sở hoa anh đào. RCEP mang ý nghĩa thúc đẩy hoạt động thương mại giữa ba nước Nhật - Trung - Hàn.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 và Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và các nước tham dự lễ ký. Ảnh:TTXVN

Thiết lập các quy tắc trong khoảng 20 lĩnh vực

Theo dự thảo, RCEP sẽ cắt giảm thuế quan và thiết lập các quy tắc trong khoảng 20 lĩnh vực, bao gồm các luồng hàng hóa xuyên biên giới. Đối với Nhật Bản, thỏa thuận sẽ giảm bớt thuế quan cho các các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản so với Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hoặc Hiệp định đối tác kinh tế Nhật Bản - Liên minh châu Âu.

RCEP cũng sẽ xóa bỏ thuế đối với 61% hàng hóa nhập khẩu sang Nhật Bản từ các thành viên ASEAN, Australia và New Zealand, cùng với 56% từ Trung Quốc và 49% từ Hàn Quốc.

Trước thực tế những tác động tiêu cực của COVID-19 đã tạo ra nhiều thách thức lớn cho sự lưu chuyển các luồng thương mại và đầu tư trong khu vực, việc RCEP nhanh chóng được ký kết dự kiến sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các chuỗi giá trị trong khu vực và toàn cầu, giúp kinh tế các nước ASEAN khôi phục và phát triển, trong đó có Việt Nam và các nước đối tác.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang gặp phải những trở lực nhất định của bảo hộ mậu dịch, việc ký kết thành công sẽ góp phần vào việc tạo lập cấu trúc thương mại mới trong khu vực, thúc đẩy toàn cầu hóa theo hướng tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại một cách bền vững.