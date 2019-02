Năm 2022 sẽ lắp camera giám sát giao thông trên cả nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và chống ùn tắc giao thông (UTGT) giai đoạn 2019 - 2021.



Theo đó, mục tiêu đề ra là phấn đấu giảm số thương vong do TNGT mỗi năm từ 5% đến 10%; khắc phục tình trạng UTGT trên các trục giao thông chính, các đô thị lớn và trên địa bàn TP Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lớn, không để xảy ra các vụ UTGT kéo dài trên 30 phút.

Để đạt được điều trên, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, đẩy mạnh triển khai các đề án, dự án về bảo đảm TTATGT, chống UTGT.

Trong số này, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an hoàn thiện, trình ban hành quy định về thống kê và chia sẻ dữ liệu về TNGT; rà soát, hệ thống hóa và sửa đổi, bổ sung để trình cấp thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm TTATGT cho phù hợp với tình hình mới; xây dựng Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải để trao đổi các thông tin phục vụ quản lý Nhà nước và kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT.

Đặc biệt, ngành công an cần lập đề án đầu tư lắp đặt camera để giám sát, chỉ huy điều hành giao thông và xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn cả nước; xây dựng và vận hành Trung tâm chỉ huy điều khiển giao thông đảm bảo kết nối và xử lý dữ liệu camera từ các cơ quan, tổ chức khác để phục vụ công tác bảo đảm ATGT gắn với ANTT; trước mắt đến năm 2020 triển khai thí điểm tại Hà Nội và TP.HCM và tiến tới triển khai trên toàn quốc từ năm 2022.

Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về TNGT và vi phạm TTATGT; áp dụng thống nhất việc định danh các khoản thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT; kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính và chia sẻ thông tin với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp và UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, hoàn thành trong năm 2020.

Bên cạnh đó, Chính phủ còn yêu cầu Bộ Công an tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cũng như phương án sử dụng thiết bị ghi hình của các tổ chức được giao quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về TTATGT.

Trong đó, lực lượng công an cần ưu tiên xử lý hành vi điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, vi phạm quy định tốc độ, sử dụng điện thoại di động, không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, vi phạm quy định về an toàn, kỹ thuật và tải trọng của xe ô tô chở khách từ 9 chỗ trở lên và xe ô tô tải có trọng tải từ 10 tấn trở lên.