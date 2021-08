Một số địa phương tiếp tục đón người về quê • Tại Nghệ An, ngày 3-8, những người “lỡ chạy xe máy” từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… về đến quê nhà và được test nhanh COVID-19 khi vào địa bàn tỉnh này, sau đó lên xe trung chuyển về các điểm cách ly y tế của các huyện. Xe máy và hành lý cũng được cơ quan chức năng hỗ trợ chở về đến điểm cách ly tập trung. Từ ngày 1-8 đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 200 người từ miền Nam về quê Nghệ An bằng xe máy. Chiều 3-8, tỉnh Nghệ An tổ chức chuyến bay đầu tiên đón hơn 230 người dân ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê nhà. Trong đó, số trẻ em là 96 (có 25 trẻ dưới 24 tháng tuổi); phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ là 31; người cao tuổi, người khuyết tật là 28; người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày là sáu; người đi cùng trẻ em, người đi cùng người già, người bệnh tật... là 67. Sau khi hạ cánh ở sân bay Vinh, chính quyền đưa những người này đi cách ly miễn phí ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Nghệ An có khoảng 18.560 người đăng ký được về quê thông qua website dangkyveque.nghean.gov.vn. Một cá nhân hứa ủng hộ tỉnh Nghệ An tổ chức sáu chuyến bay chở công dân từ TP.HCM về quê nhà Nghệ An. • Đắk Lắk: Ngày 3-8, tỉnh thống nhất tiếp tục thực hiện việc đón công dân về tỉnh cách ly theo quy định. Trong ngày 3-8, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết tỉnh đồng ý đề xuất của TP.HCM về việc đón 59 công nhân làm việc tại Công ty TNHH Worldon Việt Nam về quê trên ba ô tô (xuất phát từ TP.HCM lúc 14 giờ ngày 3-8). Trước đó, UBND TP.HCM có công văn khẩn gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về việc 58 công nhân từ Đắk Lắk và một ở Gia Lai làm việc tại Công ty TNHH Worldon Việt Nam (thuộc Khu công nghiệp Đông Nam, huyện Củ Chi) có nguyện vọng được trở về quê. Hiện tỉnh Đắk Lắk có hơn 10.000 người làm việc, học tập ở các tỉnh, thành phía Nam đăng ký được hỗ trợ đưa về quê tránh dịch. • Gia Lai: Tạm dừng tiếp nhận người dân Gia Lai tự phát về từ các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16, ngăn chặn sự lây lan dịch trong cộng đồng, đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp tục triển khai kế hoạch tiếp nhận người dân Gia Lai trở về địa phương. HUY TRƯỜNG - ĐẮC LAM