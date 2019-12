TP.HCM: Phát hiện gần 100 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục

Tại phiên chất vấn Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong ở kỳ họp thứ 17 HĐND TP.HCM sáng 9-12, nhiều đại biểu đã bày tỏ bức xúc trước tình trạng xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trong thời gian qua, đặc biệt sau vụ dâm ô Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM.



Trung tướng Lê Đông Phong trả lời chất vấn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đại biểu Châu Trương Hoàng Thảo cho rằng xâm hại trẻ em ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp và đối tượng có hành vi xâm hại có cả người trình độ dân trí cao, có địa vị xã hội. “Trước thực trạng đó, ngành công an có biện pháp gì, VKSND và TAND TP thụ lý các vụ án này có gì cần chú ý đặc biệt để tránh ảnh hưởng tâm sinh lý các em thiếu nhi?” - bà Thảo đặt câu hỏi.

Trả lời đại biểu, Trung tướng Lê Đông Phong cho biết Công an TP.HCM đang có chuyên đề công tác tập trung về tình trạng xâm hại trẻ em.

Theo ông Phong, năm nay số vụ xâm hại trẻ em tăng 35 vụ so với cùng kỳ. Qua phân tích các vụ xảy ra thì tại các khu vực vắng ngoại thành là 13 vụ; ở khách sạn, nhà trọ, nhà riêng, phòng khám tư, xưởng làm việc là 67 vụ, các khu công cộng là 18 vụ, trong đó có 15 vụ là các cháu đi một mình, không người thân đi cùng.

Người đứng đầu ngành công an TP.HCM cho biết công an đã xử lý được nhiều vụ hơn hẳn năm ngoái, đã khởi tố 52 vụ với 44 bị can. Công an TP đã quán triệt các đơn vị cơ sở nắm tình hình về những đối tượng liên quan, có tiềm ẩn nguy cơ thực hiện hành vi này để phòng ngừa.

“Khi giải quyết các vụ xâm hại, các đơn vị cần nhanh chóng thu thập chứng cứ; cán bộ tập huấn kỹ năng tiếp xúc trẻ em, bố trí nơi làm việc riêng giúp các cháu ổn định tâm lý để có thể cung cấp lời khai và đảm bảo phục hồi tâm lý bình thường” - ông Phong nói.

Ông Lê Đông Phong khẳng định người lớn cũng có sơ hở dẫn đến kẻ xấu lợi dụng xâm hại trẻ em. “Luật Trẻ em có quy định nghiêm cấm cha mẹ hoặc người chăm sóc có hành vi bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em. Ở nhiều nước trên thế giới có quy định cụ thể trẻ em độ tuổi nào trở xuống phải có người lớn đi kèm. Đây là điều chúng ta cần quan tâm. Ngoài ra giáo dục kỹ năng tự vệ cho các cháu cũng rất cần thiết” - ông nói.