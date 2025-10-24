Thông qua chủ trương đầu tư tuyến tàu điện 8.950 tỉ ở đặc khu Phú Quốc 24/10/2025 13:03

(PLO)- Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 trên địa bàn đặc khu Phú Quốc (An Giang), có tổng mức đầu tư gần 8.950 tỉ đồng; đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Ngày 24-10, HĐND tỉnh An Giang khóa X tổ chức kỳ họp thứ 4 thông qua một số Nghị quyết quan trọng. Trong đó, có Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 theo phương thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Theo Nghị quyết, chiều dài dự kiến của tuyến tàu điện khoảng 17,7 km; trên tuyến dự kiến bố trí 5-7 nhà ga và có một trung tâm bảo dưỡng phương tiện. Phương tiện khai thác dự kiến là đoàn tàu gồm 3-5 khoang (module); tốc độ thiết kế 70-100 km/giờ.

Đại biểu HĐND tỉnh An Giang biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 4. Ảnh: HOÀNG HỮU

Dự án có tổng mức đầu tư gần 8.950 tỉ đồng; trong đó, vốn Nhà nước không quá 70% và vốn nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án không thấp hơn 30% tổng mức đầu tư của dự án.

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh An Giang, dự kiến tiến độ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng từ quý IV-2025 đến quý II-2027. Hạn hợp đồng dự án tối đa 40 năm kể từ ngày bàn giao, đưa vào sử dụng.

Theo tính toán bước đầu, nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án khoảng 34 ha, bao gồm phần đất Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến đường nối đường tỉnh 973 - đường tỉnh 975; đường tỉnh 975; đại lộ APEC, trung tâm tổ chức Hội nghị APEC.

Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 trên địa bàn đặc khu Phú Quốc nhằm tạo điều kiện kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu di chuyển công cộng cho người dân và du khách,. Qua đó, giảm tai nạn giao thông và phát thải, góp phần phát triển đô thị xanh tại đặc khu Phú Quốc đến năm 2030.

Mặt khác, dự án cũng nhằm cụ thể hoá Quy hoạch tỉnh Kiên Giang (trước sáp nhập) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cạnh đó, cụ thể nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện và thực hiện một số biện pháp để triển khai nhanh các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027.