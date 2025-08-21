Thu hồi, tiêu huỷ trên toàn quốc 1 lô nước súc miệng trẻ em 21/08/2025 15:29

(PLO)- Bộ Y tế quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi 1 lô sản phẩm nước súc miệng trẻ em do Công ty cổ phần Ellie sản xuất.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm nước súc miệng Lesgo trẻ em, chai 150 ml.

Trên nhãn sản phẩm ghi số tiếp nhận phiếu công bố: 2083/22/CBMPHCM; số lô: 0426230724; ngày sản xuất: 23-7-2024; hạn dùng: 23-7-2027.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Công ty cổ phần Ellie, địa chỉ tại lô C6-2, đường D2, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TP.HCM.

Bộ Y tế quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi 1 lô sản phẩm nước súc miệng Lesgo trẻ em do Công ty cổ phần Ellie sản xuất và phân phối. Ảnh minh hoạ

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở An toàn thực phẩm TP.HCM lấy mẫu tại CoopXtra Tân Phong - SC Vivo - Tầng 2-3 trung tâm thương mại SC Vivo City, địa chỉ tại 1058 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM (cũ), để kiểm tra chất lượng.

Mẫu thử chứa methylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Theo thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM, parabens (còn được gọi là propylparaben, butylparaben, isopropylparaben và methylparaben) được sử dụng trong mỹ phẩm để ngăn ngừa nhiễm khuẩn, hạn chế sự phân hủy của các hoạt chất dẫn đến giảm hiệu quả của sản phẩm làm đẹp. Tuy nhiên, parabens có liên quan đến sự gián đoạn phát triển, ảnh hưởng đến thần kinh và hệ miễn dịch của trẻ.

Cục Quản lý Dược đề nghị các sở y tế thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nước súc miệng trẻ em nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định.

Công ty cổ phần Ellie phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nước súc miệng Lesgo trẻ em nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định; báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 20-9.

Đồng thời, Sở Y tế TP.HCM phải giám sát Công ty cổ phần Ellie trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định và kiểm tra công ty này trong việc chấp hành các quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.