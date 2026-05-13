Thứ trưởng Bộ Tư pháp nói về việc trao quyền tự chủ đột phá cho Hà Nội 13/05/2026 17:39

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Tư Pháp cho biết việc TP Hà Nội được trao cơ chế đặc biệt sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành và năng lực kiến tạo phát triển của chính quyền Thủ đô.

Chiều 13-5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về chín luật vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua, trong đó có Luật Thủ đô sửa đổi.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh dành nhiều thời gian trao đổi với báo chí về những điểm mới của luật, đặc biệt là cơ chế kiểm soát quyền lực khi Hà Nội được trao thêm nhiều thẩm quyền để chủ động hơn trong phát triển Thủ đô.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Theo bà Oanh, một trong những điểm đáng chú ý là luật cho phép TP Hà Nội, trong những trường hợp cần thiết, được ban hành và áp dụng các cơ chế, chính sách khác với quy định chung của cơ quan trung ương. Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp, quy định này tạo ra “không gian tự chủ mang tính đột phá”, giúp Thủ đô chủ động hơn trong quá trình phát triển.

Bà Oanh cho biết cơ chế này trước hết giúp Hà Nội chuyển từ quản lý theo khuôn mẫu sang quản trị theo đặc thù. Với quy mô dân số lớn, tính chất quản lý phức tạp của một đô thị đặc biệt, Hà Nội cần những công cụ linh hoạt hơn để đưa ra quyết định nhanh, sát thực tiễn và hiệu quả hơn.

“Việc Hà Nội được trao cơ chế đặc biệt sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành và năng lực kiến tạo phát triển của chính quyền Thủ đô” – bà Oanh nói.

Theo đại diện Bộ Tư pháp, điểm đột phá tiếp theo là Hà Nội không chỉ thực thi chính sách mà còn có thể chủ động thiết kế chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển riêng của mình, thay vì áp dụng hoàn toàn các quy định chung như các địa phương khác.

Cơ chế này được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian ra quyết định, tổ chức thực thi chính sách cũng như nâng cao khả năng phản ứng nhanh của chính quyền TP trước các yêu cầu phát triển mới.

Ngoài ra, Luật Thủ đô sửa đổi còn được kỳ vọng giúp Hà Nội chủ động tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, qua đó khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp, cơ chế này cũng thể hiện nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về nguy cơ phát sinh tác động tiêu cực tới người dân nếu các chính sách đặc thù không được thực hiện hiệu quả, Thứ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định Luật Thủ đô đã thiết lập cơ sở pháp lý đồng bộ nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức thực hiện.

Theo đó, luật quy định rõ cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với trách nhiệm kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền.

Luật cũng thiết lập cơ chế theo dõi, đánh giá và kịp thời điều chỉnh việc phân quyền nếu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân thực hiện không hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

“Trao quyền phải đi đôi với kiểm soát và trách nhiệm giải trình” - bà Oanh nhấn mạnh và cho rằng nếu được triển khai hiệu quả, các cơ chế mới sẽ tạo dư địa đủ rộng để Hà Nội tăng tốc phát triển và phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt sự phát triển của cả nước.