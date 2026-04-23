Thủ tướng Anh điều trần trước quốc hội, tuyên bố không từ chức 23/04/2026 08:29

(PLO)- Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định ông sẽ không từ chức sau rắc rối liên quan quy trình bổ nhiệm Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson - người được cho là có quan hệ với tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Ngày 22-4, phát biểu tại phiên điều trần trước quốc hội, Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định ông sẽ không từ chức liên quan sự việc bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ Anh tại Mỹ, theo hãng tin AFP.

Phát biểu của ông Starmer được đưa ra trong bối cảnh vị thủ tướng phải đối mặt những lời kêu gọi từ chức, liên quan điều mà ông thừa nhận là sai lầm trong phán đoán khi bổ nhiệm chính trị gia kỳ cựu Mandelson làm Đại sứ Anh tại Mỹ.

Ông Mandelson đã bị cách chức vào năm ngoái do có liên hệ với tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Ông Starmer điều trần trước các nghị sĩ một ngày sau khi Olly Robbins, quan chức cấp cao nhất của Bộ Ngoại giao, điều trần trước một ủy ban của quốc hội. Ông Robbins đã bị ông Starmer sa thải vào tuần trước liên quan vụ việc ông Mandelson.

Thủ tướng Starmer cáo buộc ông Robbins không báo cho ông về những vấn đề phát sinh trong quá trình thẩm tra an ninh đối với ông Mandelson.

Nhà lãnh đạo Anh nói rằng trước đây ông từng khẳng định “đã làm đúng quy trình”. Tuy nhiên, ông Starmer nói rằng nếu biết rằng cơ quan kiểm tra an ninh độc lập đã chấm ông Mandelson trượt thẩm tra lý lịch, ông sẽ không chấp nhận việc bổ nhiệm này.

Tại phiên điều trần, ông Starmer cũng cho biết ông Robbins đã trả lời “không” khi được hỏi liệu ông có báo thông tin này cho Thủ tướng, Văn phòng thủ tướng hay bất kỳ bộ trưởng nào khác hay không.

Thủ tướng Anh nói rằng điều này chứng minh các cáo buộc cho rằng ông thiếu trung thực là không đúng. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng một tuần trước, phe đối lập đều cho rằng thông tin đó chắc chắn đã được báo cho ông, nhưng thực tế không phải vậy.

Ông Mandelson được bổ nhiệm vào vị trí ngoại giao cấp cao của Anh tại Mỹ vào tháng 12-2024. Ông chính thức đảm nhận vai trò vào tháng 2-2025.

Những rủi ro cụ thể mà cơ quan thẩm tra nêu ra chưa được công bố. Tuy nhiên, ông Robbins cho biết các rủi ro này không liên quan mối quan hệ giữa ông Mandelson và ông Epstein.

Ông Robbins nói hôm 21-4 rằng Văn phòng Thủ tướng Anh đã liên tục gây sức ép lên các công chức để phê duyệt việc bổ nhiệm ông Mandelson và dường như xem nhẹ các lo ngại về an ninh. Ông Robbins mô tả giọng điệu không phải là “xin hãy hoàn tất việc này nhanh chóng” mà là “phải hoàn tất bằng được”.