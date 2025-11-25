Thủ tướng kêu gọi người dân cả nước hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt 25/11/2025 05:45

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi doanh nghiệp, người dân cả nước chung sức, đồng lòng, đồng cam cộng khổ, chia sẻ với nhân dân miền Trung ruột thịt trong lúc khó khăn này.

Tối 24-11, dự lễ khai mạc tuần "Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2025 với chủ đề "Đoàn kết một lòng – Hướng về Miền Trung", Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi doanh nghiệp, người dân cả nước và các nhà hảo tâm chung sức đồng lòng, đồng cam cộng khổ, chia sẻ với nhân dân miền Trung ruột thịt trong lúc khó khăn này.

Lễ khai mạc tuần "Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2025 bắt đầu bằng phóng sự về những thiệt hại rất nặng nề do mưa lũ gây ra mà đồng bào Miền Trung – Tây Nguyên đang phải gánh chịu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong mưa lũ tại miền Trung- Tây Nguyên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ những tình cảm chân thành, quý mến, hành động thiết thực từ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đến đồng bào Miền Trung ruột thịt đang bị thảm họa thiên tai, với tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tình đồng chí, nghĩa đồng bào ấm áp và "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Thủ tướng đánh giá sự kiện cũng là dịp chúng ta cùng nhau tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, đa dạng của 54 dân tộc anh em; ôn lại truyền thống, tri ân quá khứ, tôn vinh hiện đại và khơi dậy khát vọng cho tương lai.

Đồng thời, đây cũng là diễn đàn ý nghĩa để các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cùng xây dựng đời sống văn hóa mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc – một điểm tựa vững chắc của dân tộc ta…

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi", Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc, hiệu quả Nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, coi việc bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của mỗi người.

Thứ hai, hoàn thiện thể chế, chính sách, ban hành cơ chế hỗ trợ nghệ nhân, làng nghề, doanh nghiệp văn hóa, ưu tiên nguồn lực cho bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc và phát triển hạ tầng văn hóa.

Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường giám sát, kiểm tra, khuyến khích hợp tác công tư để huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Thứ ba, đầu tư nguồn lực hợp lý, hiệu quả cho các dự án bảo tồn văn hóa, đặc biệt là những di sản đang có nguy cơ mai một; gắn kết chặt chẽ công tác bảo tồn với phát triển du lịch bền vững và xóa đói giảm nghèo, để văn hóa thực sự trở thành tài sản, mang lại lợi ích kinh tế cho chính chúng ta, cho mỗi người dân, cho Tổ quốc.

Thủ tướng lưu ý cần xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa có bản sắc, thân thiện với môi trường, bảo vệ lợi ích cho cộng đồng, địa phương, hỗ trợ nghệ nhân truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Tăng cường ứng dụng công nghệ số để quảng bá di sản, xây dựng mô hình du lịch cộng đồng giúp người dân vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số được tham gia và hưởng thụ công tác này.

Thứ tư, quan tâm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo công bằng trong tiếp cận, hưởng thụ văn hóa. Đưa di sản văn hóa vào hệ thống giáo dục, sinh hoạt cộng đồng…

Thứ năm, phát huy vai trò của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam như một trung tâm văn hóa tầm quốc gia và quốc tế, nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi và trình diễn văn hóa các dân tộc, vùng miền…

Một lần nữa nhấn mạnh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình đồng chí, nghĩa đồng bào trong lúc gặp khó khăn, Thủ tướng kêu gọi chung sức, đồng lòng, đồng cam cộng khổ, một lòng hướng về, chia sẻ với nhân dân miền Trung ruột thịt trong lúc khó khăn này.

Người đứng đầu Chính phủ tin tưởng rằng với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với điểm tựa "nhân dân làm nên lịch sử", chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.