Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng chia sẻ với người dân, doanh nghiệp 24/11/2025 20:17

(PLO)- Ngành ngân hàng cam kết giảm tới 2% lãi suất cho vay với dư nợ hiện hữu đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ gần đây.

Chiều 24-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ IX (2025-2030) do Ngân hàng Nhà nước tổ chức.

Đoàn kết để có sức mạnh

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá 5 năm qua, ngành ngân hàng đã kịp thời hoàn thiện và có đột phá thể chế về tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hợp lý, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác.

Ngành cũng cơ cấu mạnh mẽ lại hệ thống với việc hoàn thành chuyển giao bắt buộc 4 ngân hàng thương mại yếu kém và đang khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý 1 ngân hàng thương mại.

Ngân hàng luôn tiên phong chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo, phát triển dịch vụ ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan hoàn thành sớm đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Thủ tướng cho biết trong bối cảnh hiện nay, chúng ta đang ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững, ổn định để phát triển, phát triển để ổn định và người dân phải được thụ hưởng, ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Để đạt được hai mục tiêu 100 năm vào năm 2030 và 2045, chúng ta đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo.

Trong bối cảnh đó, ngoài việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền, ngành ngân hàng cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, thi đua với các ngành khác, thi đua với các đơn vị trong ngành, thi đua giữa các cá nhân, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao cho ngành và mỗi đơn vị trực thuộc.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ về thi đua – yêu nước đã được ngành ngân hàng xác định, Thủ tướng nêu một số định hướng quan trọng: "Kiến tạo - đồng hành – chia sẻ - linh hoạt – vì dân – hiệu quả, góp phần ổn định, phát triển đất nước, người dân được thụ hưởng thành quả".

Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng tiếp tục đoàn kết, thống nhất, một mục tiêu, một đội ngũ, đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác mang lại lợi ích, trao đổi mang lại lòng tin.

Thủ tướng cũng lưu ý phải tăng cường giám sát, kiểm tra, không để xảy ra sơ sẩy; hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên; tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ để hạ lãi suất, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế…

Ngân hàng cam kết giảm 2% lãi suất cho vay

Tại đại hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành giai đoạn 2026 - 2030 với chủ đề "Ngành Ngân hàng thi đua đổi mới, sáng tạo, tiên phong cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Trong khuôn khổ đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước trao tặng 150 tỉ đồng do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành ngân hàng ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và truyền thống nhân ái của ngành ngân hàng. Đồng thời, ngành ngân hàng cam kết giảm tới 2% lãi suất cho vay với dư nợ hiện hữu đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ gần đây.