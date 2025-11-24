Thủ tướng: Đừng bỏ lỡ cơ hội trong lúc nhân dân, các địa phương đang rất cần 24/11/2025 20:20

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

Cuối chiều 24-11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Chính phủ và tập thể Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các lãnh đạo Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ, cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong mưa lũ tại miền Trung và ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương để giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai.

Đây là hoạt động nhằm chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đồng bào và các địa phương, với tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" "tình dân tộc, nghĩa đồng bào".

Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo Chính phủ và tập thể Văn phòng Chính phủ, cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong mưa lũ tại miền Trung. Ảnh: VGP

Phát biểu tại lễ phát động, nhấn mạnh phương châm hành động nhanh chóng, kịp thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai. Việc này nhằm nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực Trung Bộ.

Người đứng đầu Chính phủ nhắc lại tinh thần không cầu toàn, không nóng vội và đừng bỏ lỡ cơ hội trong lúc nhân dân, các địa phương đang rất cần.

Thủ tướng nêu rõ phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, địa phương, cơ quan, phát huy tinh thần chủ động, tích cực của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, mỗi chủ thể liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm để hành động, triển khai công việc dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Ảnh: VGP

Từ đầu tháng 11 đến nay, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung liên tiếp phải chống chịu với cơn bão số 13 và mưa lớn kéo dài chưa từng có, vượt mức lịch sử trong nhiều năm qua.

Đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, gây thiệt hại to lớn về người, tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, nhất là các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.

Thủ tướng đã có nhiều công điện, chủ trì nhiều cuộc họp chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tập trung ứng mưa bão từ sớm, từ xa với tinh thần chủ động, quyết liệt, phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất.

Cùng với đó, thành lập các đoàn do Thủ tướng, các Phó Thủ tướng trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó ở các địa bị ảnh hưởng phương, phân công các Phó Thủ tướng trực tiếp phụ trách từng địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tuy nhiên, thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ gây ra rất lớn. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính đợt mưa lũ từ 16-11 đến nay tại bốn tỉnh đã làm 102 người chết, mất tích; 332 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 933 nhà bị hư hỏng.

Ngoài ra, trên 82.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,3 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.120 ha thủy sản thiệt hại; nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu bị sạt lở hư hại nặng; thiệt hại về tài sản của người dân bị ngập lũ hư hại nhiều, khó có thể thống kê đánh giá đầy đủ.

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính sơ bộ trên khoảng trên 13.000 tỉ đồng, cần nguồn lực lớn và nhiều thời gian để khắc phục hậu quả, đưa sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân trở lại bình thường.