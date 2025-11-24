10 ngày sau vụ sạt lở kinh hoàng, 2 người vẫn chưa được tìm thấy 24/11/2025 18:42

(PLO)- Tròn 10 ngày sau vụ sạt lở kinh hoàng ở xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, hai nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Hôm nay (24-11) là tròn 10 ngày sau vụ sạt lở kinh hoàng tại đỉnh núi Azắt, thôn Pứt, xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) vùi lấp ba người.

Trong những ngày qua, lực lượng chức năng đã nỗ lực không ngừng nghỉ và đã tìm thấy một nạn nhân. Tuy nhiên, hai nạn nhân còn lại vẫn chưa được tìm thấy. Công tác tìm kiếm đang đối mặt với vô vàn khó khăn.

Lực lượng công an, quân đội vẫn đang tích cực tìm kiếm hai nạn nhân. Ảnh: CA

Công an xã Hùng Sơn cho biết vẫn đang phối hợp với quân đội và chính quyền địa phương duy trì lực lượng tối đa, triển khai công tác tìm kiếm trên diện rộng.

Tuy nhiên, khối lượng đất đá sạt lở từ đỉnh núi Azắt quá lớn, vùi lấp khu vực bị nạn, khiến việc tiếp cận và đào bới gặp nhiều trở ngại.

Bên cạnh chướng ngại vật về địa chất, điều kiện thời tiết tại khu vực tìm kiếm cũng là một thách thức lớn và nguy hiểm.

Khu vực đỉnh núi Azắt thường xuyên xuất hiện mưa lớn và sương mù dày đặc, làm giảm đáng kể tầm nhìn, cản trở việc quan sát và xác định vị trí.

Mưa liên tục làm nền đất yếu hơn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở thứ cấp, gây nguy hiểm trực tiếp đến sự an toàn của các lực lượng cứu hộ.

Mặc dù công tác tìm kiếm kéo dài, các lực lượng chức năng vẫn đang quyết tâm không ngừng nghỉ, nỗ lực với hy vọng sớm tìm thấy hai nạn nhân còn lại để đưa về với gia đình.

Như PLO thông tin, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14-11, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Qua nắm thông tin ban đầu từ người dân dân báo, lực lượng chức năng nghi ngờ ba người bị lấp gồm: ông Zơ Râm Nhô (công an viên), Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và Hốih Zi Nút (đều ngụ thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng).

Đến ngày 19-11, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể của ông Hốih Zi Nút dưới lớp đất đá.