Thủ tướng: Nơi đâu cũng có ánh mắt rạng ngời, phấn khởi của thầy cô giáo, các em học sinh 09/11/2025 13:13

(PLO)- "Nơi đâu cũng có ánh mắt rạng ngời, phấn khởi của thầy cô giáo, các em học sinh, các bậc phụ huynh và nhân dân được chứng kiến các trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở được khởi công"- Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Sáng 9-11, lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền diễn ra đồng loạt tại nhiều địa phương trên cả nước.

Chương trình được truyền hình trực tiếp và trực tuyến tại 14 điểm cầu. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại điểm cầu chính: Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa.

Sẽ đưa trường mới vào hoạt động trong năm học 2026-2027

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Đảng, Nhà nước luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu với vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng, hình thành và phát triển nhân cách, phẩm chất, năng lực của con người; yếu tố quyết định đảm bảo sự thành công trong thực hiện đột phá phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự lễ khởi công tại Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa.

Thủ tướng khẳng định con người là vốn quý nhất, vừa là mục tiêu, vừa là nguồn lực, động lực cho sự phát triển. Đầu tư cho con người phải đầu tư toàn diện, ngay từ đầu, để phát triển toàn diện con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới…

Theo người đứng đầu Chính phủ, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền. Xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc địa phương nơi vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào ở biên giới, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng đề nghị nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các trường trên địa bàn biên giới.

Trước mắt, thí điểm đầu tư và hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025, sau đó tiếp tục triển khai diện rộng, hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trong 2 - 3 năm tới.

Thủ tướng cho hay đến nay đã có 28 trường được khởi công, trong đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp chỉ đạo và dự lễ khởi công ở hai trường tại tỉnh Điện Biên và tỉnh Nghệ An.

"Chúng ta rất vui mừng chứng kiến niềm vui chung lan tỏa dọc chiều dài biên giới của Tổ quốc. Nơi đâu cũng có ánh mắt rạng ngời, phấn khởi của thầy cô giáo, các em học sinh, các bậc phụ huynh và nhân dân chứng kiến các trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở được khởi công, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái, trách nhiệm xã hội trong hành trình gieo chữ nơi biên cương của chúng ta"- Thủ tướng nói.

Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ khởi công.

Để đảm bảo đưa các ngôi trường mới vào hoạt động, phục vụ năm học 2026-2027 (chậm nhất vào tháng 8-2026), Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cùng các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là các Bí thư, Chủ tịch các tỉnh biên giới, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan trực tiếp chỉ đạo, sâu sát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phấn đấu hoàn thành các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, đội vốn vô lý.

Tuân thủ "5 bảo đảm"

Thủ tướng đề nghị cần tập trung đầu tư cho các trường nội trú đã được khởi công, thi công với tinh thần "3 ca 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", " làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ"; với tinh thần thần tốc và táo bạo, tuân thủ quy định, bảo đảm đúng chất lượng và hoàn thành đúng thời hạn.

"Từng ngôi trường mới sẽ là nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng; là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình cảm, trách nhiệm của Đảng, nhà nước, của nhân dân đối với đồng bào, với vùng phên dậu của Tổ quốc"- Thủ tướng.

Thủ tướng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị thi công, các cơ quan liên quan cần tuân thủ "5 bảo đảm".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính động viên các em học sinh Yên Khương.

Đó là: Chất lượng, tiến độ; công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu; kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, cảnh quan, an toàn lao động; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; đầu tư đến đâu, hiệu quả đến đó, mang lại lợi ích thiết thực cho các cháu học sinh, cho các thầy, cô giáo, cho các bậc phụ huynh và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa bàn.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ việc xây dựng, cải tạo trường học trong các xã biên giới với tinh thần "ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít; ai có công góp công, ai có của góp của; tiện ở đâu góp ở đấy", tất cả vì học sinh thân yêu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu và các em học sinh thực hiện nghi thức khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền sáng 9-11

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến đội ngũ thầy cô giáo đang công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những người chiến sĩ thầm lặng mang con chữ đến những nơi xa nhất. Họ là những người gieo hạt giống của niềm tin và khát vọng bằng tất cả tấm lòng và tinh thần trách nhiệm.

Thủ tướng cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các em học sinh vùng biên giới; mong các em hãy học tập tốt, rèn luyện tốt, chăm chỉ, nỗ lực vượt qua khó khăn, luôn giữ gìn bản sắc dân tộc, sống có ước mơ, có hoài bão lớn lớn, khát vọng vươn lên, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.