Thủ tướng: Đây là giai đoạn quan trọng để tăng tốc triển khai các dự án, công trình trọng điểm

(PLO)- Thủ tướng cho biết, 16 dự án thành phần với tổng chiều dài 575 km bám sát kế hoạch, hoàn thành năm 2025, riêng 6 dự án với tổng chiều dài 158 km còn chậm; khối lượng dự án cảng hàng không Long Thành còn rất nhiều.

Chiều 8-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến phiên họp thứ 21 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Phiên họp 21 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, tại điểm cầu UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nêu rõ phát triển hạ tầng là một trong ba đột phá chiến lược được xác định từ Đại hội XI của Đảng tới nay. Hạ tầng chiến lược là đột phá quan trọng tác động đến sự phát triển nhanh và bền vững của nước ta.

Phát triển hạ tầng chiến lược là một trong những đột phá góp phần vào động lực tăng trưởng. Cụ thể là tỉnh, thành nào giải ngân đầu tư công tốt thì tỉnh, thành đó tăng trưởng tốt. Tỉnh nào mà hạ tầng giao thông tốt thì tăng trưởng tốt.

Thủ tướng cho biết, Ban chỉ đạo thực hiện chỉ đạo đối với 120 dự án, dự án thành phần (DATP) trên địa phận 30 tỉnh, thành gồm 3 lĩnh vực đường bộ, hàng không và cảng biển.

Ban chỉ đạo họp 20 phiên, đã có 19 dự án, DATP đường bộ và một dự án cảng hàng không được ban chỉ đạo hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, nâng tổng số đường bộ cao tốc của cả nước đến nay đạt 2.476 km đường cao tốc đưa vào sử dụng.

“Các dự án hoàn thành đã góp phần tạo ra không gian phát triển mới, giảm chi phí logistic, người dân đi lại thuận lợi, mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân, doanh nghiệp, nâng giá trị gia tăng của đất và làm cho xã hội được thuận lợi hơn” – Thủ tướng cho hay.

Bộ xây dựng và các địa phương đang nỗ lực triển khai thi công 733 km với 22 dự án, DATP. Trong đó, 16 DATP với tổng chiều dài 575 km bám sát kế hoạch, hoàn thành năm 2025, riêng 6 dự án với tổng chiều dài 158 km còn chậm; khối lượng dự án cảng hàng không Long Thành còn rất nhiều.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, từ nay đến ngày 19-12-2025 (ngày khởi công, khánh thành đồng loạt nhiều dự án quan trọng) còn hai tháng nữa, do vậy đây là giai đoạn vô cùng quan trọng để tăng tốc bứt phá triển khai các dự án, công trình trọng điểm.

Người đứng đầu Chính phủ cũng chia sẻ với các nhà thầu về việc từ tháng 6 đến giờ mưa liên tục, suốt chiều dài đất nước, mặc dù vậy các dự án đang triển khai rất tích cực.

Phiên họp hôm nay, Thủ tướng yêu cầu thảo luận theo tinh thần 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.

Theo đó, Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo báo cáo cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại phiên họp thứ 20, chỉ ra các khó khăn và đề xuất giải pháp, nhất là các dự án hoàn thành trong năm 2025.

Địa phương báo cáo công tác bàn giao mặt bằng. ACV báo cáo tình hình thực hiện dự án cảng hàng không Long Thành và đường kết nối vào sân bay này. Tình hình thi công các dự án trong kế hoạch hoàn thành 3.000 km đường cao tốc trong năm 2025, trong đó có một số dự án chậm như DATP3, DATP5 của vành đai 3 TP.HCM; DATP1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Tuyên Quang – Hà Giang; DATP1 An Hữu – Cao Lãnh; Hữu Nghị - Chi Lăng; Đồng Đăng – Trà Lĩnh; cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng…