Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cầu Phong Châu mới 28/09/2025 13:02

(PLO)- Cầu Phong Châu mới, tỉnh Phú Thọ chính thức được thông xe sau hơn 1 năm xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu.

Sáng 28-9, tại Km18+206 Quốc lộ 32C, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức khánh thành và thông xe Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới - Quốc lộ 32C. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và cắt băng khánh thành công trình.

Tham dự lễ khánh thành còn có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình. Ảnh: PV

Dự án xây dựng cầu Phong Châu mới có tổng chiều dài khoảng 652,88m, nối xã Phùng Nguyên và xã Vạn Xuân (tỉnh Phú Thọ). Riêng phần cầu dài 383,3m. Công trình được thiết kế theo quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc 80km/h, với 4 làn xe cơ giới.

Dự án có tổng mức đầu tư được phê duyệt là 635,392 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương. Tuy nhiên, dự kiến tổng chi phí khi hoàn thành chỉ khoảng 438,796 tỷ đồng, tiết kiệm được 196,596 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư. Bộ Xây dựng đã đề xuất dùng phần vốn dư này để đầu tư nâng cấp tuyến đường kết nối dài 5km.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng toàn thể các đại biểu dự Lễ khánh thành đã dành 1 phút mặc niệm, tưởng nhớ những nạn nhân không may tai nạn trong sự cố sập cầu Phong Châu.

Toàn cảnh cầu Phong Châu mới. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc cầu Phong Châu mới được khánh thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm khắc phục hậu quả của bão Yagi, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, kết nối kinh tế 2 bờ sông Hồng của tỉnh Phú Thọ, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đảm bảo cuộc sống bình thường của người dân.

Qua đó thể hiện tinh thần, ý chí của quân đội, tô thắm truyền thống bộ đội cụ Hồ, thể hiện quân dân cùng ý chí, quyết tâm, đồng lòng thực hiện công trình.

Tại lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia thi công cầu Phong Châu mới.