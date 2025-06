Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng làn sóng đầu tư mới từ Thụy Điển vào Việt Nam 13/06/2025 06:02

Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển, chiều 12-6 (giờ địa phương), tại Stockholm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Hợp tác phát triển quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển Benjamin Dousa cùng chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Thụy Điển có chủ đề "Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo".

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Thụy Điển có chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo” - Ảnh: VGP

Hợp tác sâu rộng hơn trong bối cảnh toàn cầu mới

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương và đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Điển.

Cho rằng, hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, viễn thông, kinh tế xanh, số và tuần hoàn, giáo dục, đào tạo, phát triển hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghiệp quốc phòng...

Tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, chia sẻ kinh nghiệm và nhu cầu, mong muốn hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực, tập trung vào đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi các ngành công nghiệp thông qua số hóa…

Thủ tướng nhấn mạnh, cần truyền cảm hứng, tạo động lực cho các doanh nghiệp để cùng hai Chính phủ làm mới những động lực đã có và thúc đẩy những động lực mới. Dư địa hợp tác còn rất lớn, các doanh nghiệp hai nước phải tiên phong khai thác - Ảnh: VGP

Bộ trưởng Hợp tác phát triển quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển Benjamin Dousa cho biết, quan hệ Việt Nam - Thụy Điển ngày càng phát triển, mang lại giá trị cụ thể. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến đổi như hiện nay, Việt Nam - Thụy Điển có cơ hội mới và càng phải thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Đánh giá cao chủ đề của diễn đàn, Bộ trưởng Benjamin Dousa bày tỏ ấn tượng với quá trình phát triển gần đây, cũng như chiến lược phát triển đất nước của Việt Nam, cho rằng chiến lược phát triển đất nước của Việt Nam cũng phù hợp với các chiến lược phát triển của Thụy Điển, đó là phát triển dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Hợp tác phát triển quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển Benjamin Dousa phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: VGP

Nhấn mạnh, chính phủ có nhiệm vụ hoạch định chính sách, còn chính các doanh nghiệp chính là những chủ thể thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng Benjamin Dousa cho biết, Thụy Điển có nguồn nhân lực chất lượng cao, có nhiều doanh nghiệp lớn ở hầu hết lĩnh vực, với công nghệ cao, công nghệ sạch, dịch vụ tốt và có mạng lưới, kết nối toàn thế giới. Do đó có tiềm năng và khả năng hợp tác tốt với Việt Nam để cùng phát triển.

Phát triển những động lực hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - Thụy Điển

Thủ tướng nhấn mạnh, cần truyền cảm hứng, tạo động lực cho các doanh nghiệp để cùng hai Chính phủ làm mới những động lực đã có và thúc đẩy những động lực mới. Dư địa hợp tác còn rất lớn, các doanh nghiệp hai nước phải tiên phong khai thác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Chính phủ hai nước sẽ đóng vai trò kiến tạo, với các chiến lược, chương trình, kế hoạch lớn và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên hợp tác, đầu tư, cùng phát triển; mong muốn doanh nghiệp hai nước chủ động kết nối với nhau và kết nối hai nền kinh tế, không chỉ kết nối giữa Việt Nam với Thụy Điển mà kết nối với ASEAN, Đông Bắc Á và Bắc Âu… có thị trường rất rộng lớn.

Trong đó, Chính phủ Việt Nam đang tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, nhân lực và quản trị thông minh".

Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng làn sóng đầu tư mới từ Thụy Điển. Ảnh: VGP

Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện đồng bộ các chiến lược nhằm chuyển đổi trạng thái gồm: Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng và thực chất…

Khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam không có mục tiêu nào lớn hơn là xây dựng đất nước độc lập, tự do và bảo đảm cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân…, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các doanh nghiệp, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo chính sách ổn định… để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển ổn định, bền vững.

Đại diện doanh nghiệp Thụy Điển dự diễn đàn. Ảnh: VGP

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng từ 1-7 tới đây, tình trạng phiền hà, sách nhiễu, kéo dài việc cấp phép cho nhà đầu tư như vừa qua sẽ không còn nữa, hoặc nếu còn cũng không đáng kể so với trước đây.

Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam chắc chắn sẽ thực hiện được các mục tiêu đề ra, với sự ủng hộ của các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Điển. Do đó, Thủ tướng tin tưởng sẽ có làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam từ Thụy Điển.

Trên tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã làm là phải có sản phẩm", Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức mình để góp phần tạo sức mạnh mới, động lực mới cho quan hệ hai nước.