Thủ tướng ra công điện yêu cầu ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp ở Đắk Lắk, Gia Lai 19/11/2025 15:13

(PLO)- Tình hình mưa lũ tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đang diễn biến rất phức tạp. Thủ tướng đã có công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bằng mọi biện pháp kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký công điện của Thủ tướng gửi lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, bộ, ngành về việc tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk), lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai).

Công điện nêu rõ hiện nay tình hình mưa lũ tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đang diễn biến rất phức tạp. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Kôn tiếp tục lên và ở trên BĐ3, sông Ba tại trạm Phú Lâm tiếp tục lên và ở trên BĐ3 và ngang với mức lũ lịch sử năm 1993.

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp bảo đảm an toàn tính mạng người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Thủ tướng yêu cầu các bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh nêu trên và các Bộ, ngành khẩn trương huy động lực lượng quân đội, công an và các lực lượng khác, mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Thủ tướng ra công điện yêu cầu ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp ở Đắk Lắk, Gia Lai. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cùng đó, bảo đảm lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu tại các khu vực người dân được sơ tán, di dời đến, không để người dân bị đói, bị rét, thiếu nước uống...

Các địa phương chủ động chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi đảm bảo hiệu quả cắt, giảm lũ cho hạ du, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tăng cường lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn, điều phối giao thông từ xa để phân luồng, kiên quyết không để người dân, phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở.

“Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh ở mức độ cao nhất có thể” – theo nội dung công điện.

Thủ tướng cũng giao các Bộ: Quốc phòng, Tài chính kịp thời xuất cấp các phương tiện, trang thiết bị theo đề nghị của địa phương để hỗ trợ khắc phục hậu quả khi có yêu cầu của địa phương.

Trước đó, Thủ tướng cũng đã ra ba công điện gồm 217, 219 về việc tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ; và công điện 218 về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê thuộc xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa.