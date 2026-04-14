Thủ tướng Slovakia: Việt Nam là nguồn cảm hứng để chúng tôi học hỏi 14/04/2026 04:39

(PLO)- Thủ tướng Robert Fico khẳng định Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng để Slovakia học hỏi kinh nghiệm trong phát triển, hội nhập quốc tế và khu vực.

Ngày 13-4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico đang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ quý báu mà nhân dân Slovakia dành cho Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Ông đánh giá cao những thành tựu mà Slovakia đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Robert Fico.

Việt Nam nhất quán coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với Slovakia - đối tác bạn bè truyền thống quan trọng hàng đầu tại khu vực Trung Đông Âu. Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng tăng cường quan hệ với các chính đảng của Slovakia, nhất là với Đảng Smer – SD và các đảng trong liên minh cầm quyền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ hài lòng khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên tầm “Đối tác Chiến lược”, thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao. Ông cũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico.

Thủ tướng Robert Fico bày tỏ xúc động được thăm lại Việt Nam. Ông chia sẻ bản thân có tình cảm đặc biệt với đất nước, con người Việt Nam và luôn trân trọng dân tộc Việt Nam anh hùng trong đấu tranh giải phóng, năng động trong phát triển và hội nhập.

Thủ tướng Robert Fico khẳng định Việt Nam là nguồn cảm hứng để Slovakia học hỏi kinh nghiệm. Ông nhấn mạnh Slovakia luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất tại Đông Nam Á và là một trong ba đối tác lớn nhất tại châu Á.

Phía Slovakia cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai ngay các thỏa thuận đạt được, đặc biệt trong các lĩnh vực đột phá như kinh tế, khoa học kỹ thuật, quốc phòng, năng lượng tái tạo và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico nói, Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng để Slovakia học hỏi kinh nghiệm trong phát triển, hội nhập quốc tế và khu vực. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu một số định hướng để triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược. Hai bên cần đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, đưa hợp tác kinh tế - đầu tư trở thành trụ cột chính. Trong đó, chú trọng các dự án “hải đăng” về công nghiệp ô tô, năng lượng, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực. Tận dụng vị trí cửa ngõ của hai nước để tiếp cận thị trường ASEAN và EU.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc. Các bên thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở đối thoại và tôn trọng lẫn nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với tầm vóc mới, quan hệ Việt Nam - Slovakia sẽ phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Robert Fico đã chuyển lời mời của Tổng thống Peter Pellegrini mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Slovakia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã vui vẻ nhận lời.