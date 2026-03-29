Thủ tướng tiếp Đại sứ Nhật Bản: Thúc đẩy các dự án hợp tác tiêu biểu 29/03/2026 14:42

(PLO)- Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki bày tỏ mong muốn thúc đẩy hiệu quả các dự án như Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Trường Đại học Việt-Nhật.

Sáng 29-3, bên lề Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển thực chất, hiệu quả với độ tin cậy chính trị cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. Ảnh: DƯƠNG GIANG/TTXVN

Thủ tướng đề nghị Đại sứ Ito Naoki tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác đầu tư tại Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa, nhất là trong lĩnh vực chuỗi cung ứng và năng lượng.

Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc: “Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải hiệu quả”. Điều này nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn Đại sứ và các doanh nghiệp Nhật Bản đã tích cực tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Đại sứ Ito Naoki bày tỏ niềm vui khi gặp Thủ tướng tại Thanh Hóa. Ông cho biết đây là địa phương có nhiều dự án lớn của Nhật Bản như Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Xi măng Nghi Sơn, Nhiệt điện Nghi Sơn... Các dự án này đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh và Việt Nam.

Đại sứ khẳng định các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục coi Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu khu vực và sẽ ưu tiên đầu tư vào Thanh Hóa.

Đại sứ Ito Naoki cũng cảm ơn Thủ tướng đã chủ trì Đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản ngày 21-3 vừa qua. Ông đánh giá cao sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh Thanh Hóa đối với các nhà đầu tư.

Đồng thời, Đại sứ mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hiệu quả các dự án tiêu biểu như Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và Trường Đại học Việt-Nhật.