Thủ tướng viếng người dân tử vong do lốc xoáy tại Ninh Bình 30/09/2025 21:52

(PLO)- Thủ tướng đến viếng người dân tử vong trong trận lốc xoáy tại Ninh Bình, đồng thời yêu cầu khẩn trương hỗ trợ nhà cửa, lương thực, chỗ ở tạm cho người dân.

Tối 30-9, tại tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến viếng các người dân tử vong, thăm hỏi, động viên thân nhân những người bị nạn; đồng thời thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn.

Tại thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã viếng cụ Hoàng Văn Khiêm (91 tuổi) và cụ Đoàn Thị Nhị (87 tuổi).

Căn nhà của hai cụ bị sập trong trận lốc xoáy xảy ra vào rạng sáng ngày 29-9, khiến hai cụ thiệt mạng.

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân có thân nhân bị tử vong do lốc xoáy tại Ninh Bình. Ảnh: NHẬT BẮC

Chia sẻ với những mất mát không gì bù đắp được với thân nhân người xấu số, cũng như những thiệt hại của bà con nhân dân xã Quỹ Nhất, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước.

Thủ tướng cũng cho biết đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất.

Trong đó, Thủ tướng đặc biệt yêu cầu phải hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.